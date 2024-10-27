НХЛ. Філадельфія здолала Міннесоту, Вашингтон поступився Тампі, Піттсбурґ програв 5 матчів поспіль
У ніч з 24 на 25 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 14 матчів.
Філадельфія перемогла Міннесоту (7:5). Тампа обіграла Вашингтон (3:0), Флорида здобула вольову перемогу над Айлендерс (6:3).
Піттсбурґ програв 5 матчів поспіль і йде 7-м у дивізіоні. Пінгвінс завершили турне Канадою поразкою від Ванкувера (3:4)
НХЛ – регулярний чемпіонат
27 жовтня
Баффало – Детройт – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Філадельфія – Міннесота – 7:5 (2:0, 1:3, 4:2)
Лос-Анджелес – Юта – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Калгарі – Вінніпег – 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Бостон – Торонто – 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)
Монреаль – Сент-Луїс – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Рейнджерс – Анахайм – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Тампа-Бей – Вашингтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Айлендерс – Флорида – 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)
Даллас – Чикаго – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Нашвілл – Коламбус – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Сіетл – Кароліна – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Ванкувер – Піттсбурґ – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)
Вегас – Сан-Хосе – 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)