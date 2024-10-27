НХЛ. Філадельфія здолала Міннесоту, Вашингтон поступився Тампі, Піттсбурґ програв 5 матчів поспіль

У ніч з 24 на 25 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося 14 матчів.

Філадельфія перемогла Міннесоту (7:5). Тампа обіграла Вашингтон (3:0), Флорида здобула вольову перемогу над Айлендерс (6:3).

Піттсбурґ програв 5 матчів поспіль і йде 7-м у дивізіоні. Пінгвінс завершили турне Канадою поразкою від Ванкувера (3:4)

НХЛ – регулярний чемпіонат

27 жовтня

Баффало – Детройт – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Філадельфія – Міннесота – 7:5 (2:0, 1:3, 4:2)

Лос-Анджелес – Юта – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Калгарі – Вінніпег – 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Бостон – Торонто – 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

Монреаль – Сент-Луїс – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Рейнджерс – Анахайм – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Тампа-Бей – Вашингтон – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Айлендерс – Флорида – 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

Даллас – Чикаго – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Нашвілл – Коламбус – 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Сіетл – Кароліна – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Ванкувер – Піттсбурґ – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Вегас – Сан-Хосе – 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)