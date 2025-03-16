Піттсбург закинув 7 шайб, Рейнджерс переконливо обіграв Коламбус у матчі НХЛ

У ніч з 15 на 16 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Піттсбург вдома зумів закинути 7 шайб у ворота Девілз. Рейнджерс на виїзді впевнено здолав Коламбус. У канадському дербі Оттава на виїзді переграла Торонто.

Хокей – НХЛ-2024/25

16 березня, регулярний чемпіонат

Баффало – Вегас – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по булітах – 2:1)

Піттсбург – Нью–Джерсі – 7:3 (2:1, 1:0, 4:2)

Сан-Хосе – Вашингтон – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Бостон – Тампа–Бей – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Коламбус – Рейнджерс – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Монреаль – Флорида – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Філадельфія – Кароліна – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Торонто – Оттава – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Лос–Анджелес – Нешвілл – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Міннесота – Сент-Луїс – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Ванкувер – Чикаго – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Нагадаємо, вчора визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею.