ФХУ визначила найкращого хокеїста України в 2024 році

Нападник збірної України та капітан Кременчука Віталій Лялька був визнаний найкращим хокеїстом країни у 2024 році.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Найкращого хокеїста визначили за підсумками голосування тренерів збірних команд України та вболівальників.

28-річний Лялька став переможцем серед вболівальників та посів 3-4 позицію у голосуванні тренерів. Він завершив попередній сезон із другим показником у заліку бомбардирів національного чемпіонату.

Другим за підсумками голосування став голкіпер Сокола Богдан Дьяченко, а замкнув топ-3 нападник одеського Шторма Микита Сидоренко.

Найкращий хокеїст-2023 Ігор Мережко посів четверту сходинку.

Цікаво, що вперше в історії до топ трійки найкращих гравців року потрапили виключно представники чемпіонату України. Загалом в опитуванні були згадані прізвища 18 гравців.

Нагадаємо, 28 грудня Кременчук перервав 10-матчеву серію перемог Сокола в останній грі команд у 2024 році.