Як легенда українського хокею перемагає онкологію

Голова правління громадської організації ХК Сокіл Київ Олексій Житник останній рік боровся з важкою хворобою.

“В серпні 2023 року біжав крос, — пригадує в розмові з Чемпіоном передисторію хвороби Олексій Житник. — Була спека, як зараз. Після кросу зайшов до туалету — з сечею пішла кров. Як потім виявилося, луснув онкологічний наросток. Доктор Юрій Вітрук потім сказав, мовляв, добре, що ти звернувся за допомогою вчасно. Якби запустив хворобу, наслідки могли бути набагато гірші. Я пройшов обстеження, поставили діагноз: онкологія в сечовому міхурі. Гістологічне дослідження підтвердило діагноз. Причому онкологія мала статус агресивної. Юрій Васильович сказав, що потрібно операція, яка називається ТУР (трансуретральна резекція) сечового міхура. Пройшов першу операцію, а потім 6-тижневу хіміотерапію — заливали міхур рідиною хімічного складу. Не дуже приємні відчуття”.

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Після першої операції гістологія показала, що проблему до кінця не вирішено. Житнику довелося пройти друге, а потім і третє хірургічне втручання.

“В грудні минулого року провів другу операцію, в березні цього року — третю, — пригадує Житник. — Були побічні ускладнення, але після третьої операції гестологія показала, що онкології вже немає. В жовтні-листопаді доведеться зробити ще одну, вже четверту трансуретральну резекцію, після чого знов буду здавати аналізи. Вважаю, мені пощастило з доктором. Я старався стежити за своїм здоров’ям. Регулярно обстежувався по кардіо, ниркам, печінці. Але про сечовий міхур взагалі не думав. Зараз самопочуття покращилося. Продовжую мешкати в Києві, навіть грав в хокей за аматорську команду — тільки минулого тижня пішли у відпустку. В серпні з дружиною Людмилою відсвяткуємо 30-річчя нашого сімейного життя. Діти у мене народилися і живуть в США, в Україну останній раз приїжджали 4 роки тому, ще в доковідний час”.

Олексій Житник народився 10 жовтня 1972 року у Києві. Вже в 17 років почав грати в основному складі київського Сокола. З 1992 по 2008 роки виступав в НХЛ за Лос-Анджелес Кінгс (1992-95), Баффало Сейбрз (1995-2004), Нью-Йорк Айлендерс (2005-06), Філадельфія Флайерс (2006-07), Атланта Трешерс (2007-08). Провів в НХЛ 1085 матчів. Двічі брав участь в матчах Всіх зірок НХЛ (1999, 2002). Олімпійській чемпіон Альбервиля-1992 у складі збірної СНГ. Зараз — голова правління ГО ХК Сокіл Київ.