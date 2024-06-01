Едмонтон вийшов уперед у серії з Далласом у фіналі Заходу НХЛ

Едмонтон здобув упевнену перемогу над Далласом у п'ятому матчі фіналу Західної конференції Національної хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. "Нафтовики" відкрили рахунок на 14-й хвилині першого періоду та закріпили її в другій третині гри, закинувши ще дві шайби. Даллас відповів однією успішною атакою в третьому періоду, яку завершив Ваєтт Джонтсон.

Найкращими гравцями поєдинку стали Еван Бушар та Раян Ньюджент-Хопкінс з Едмонтона. Бушар відзначився двома передачами, а Ньюджент-Хопкінс двічі закинув шайбу у ворота суперника.

Відтак Ойлерз вийшли вперед у серії — 3:2.

НХЛ — фінал Західної конференції

П'ятий матч, 1 червня

Даллас — Едмонтон 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

(Рахунок у серії 2:3)

Наступна гра відбудеться 3 червня в Едмонтоні.

Напередодні у фіналі Східної конференції НХЛ Флорида переграла Рейнджерс та вийшла вперед у серії.

Плей-оф Кубку Стенлі-2024