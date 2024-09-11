Дворазовий олімпійський чемпіон зіграв у пивній лізі, знайшовши команду через Facebook

Легенда Національної хокейної ліги Роберто Луонго зіграв за аматорську команду пивної ліги Флориди.

Про це пише Canucksarmy.com.

Ексголкіпер кількох клубів НХЛ побачив оголошення у соцмережі Facebook, де скромна аматорська команда шукала воротаря на вечір для при проти чинного чемпіона пивної ліги.

Оскільки 45-річний Роберто, який зараз працює помічником генерального менеджера Флориди Пантерз, перебуває у відпустці, то вирішив відгукнутися на запрошення. Його гра допомогла здобути перемогу з рахунком 4:2.

A Florida beer league team made a “goalie needed” post on Facebook for their playoff game. THEN ROBERTO LUONGO SHOWED UP.



They beat the 5-time defending champs 4-2 with the 45-year-old Hockey Hall of Famer in the net. pic.twitter.com/K34h6QSYSV — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) September 11, 2024

Луонго провів за клуби НХЛ 1044 гри. Протягом кар'єри голкіпер 6 разів обирався на Матч зірок. У складі збірної Канади вигравав золото Олімпіади-2010 та Олімпіади-2014.