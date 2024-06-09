Барселона виграла Лігу чемпіонів

Барселона виграла фінал чотирьох у межах Ліги чемпіонів з гандболу. У вирішальній грі каталонці виявилися сильнішими за данський Ольборг.

Зустріч завершилася з мінімальним рахунком 31:30 на користь "блаугранас". Для Барселони цей титул став 12-м в історії, що є абсолютним рекордом.

Ольборг вдруге вийшов до фіналу турніру та вдруге зазнав поразки.

Ліга чемпіонів із гандболу — Фінал чотирьох

Матч за золото, 9 червня

Ольборг — Барселона 30:31 (15:15)

Напередодні Кіль здобув перемогу над Магдебургом у грі за бронзу.