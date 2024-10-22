Залужний зустрівся з 8-річною гімнасткою, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу

Посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з 8-річною гімнасткою Олександрою Паскаль.

Про це йдеться в соцмережах дівчинки.

" Неймовірна зустріч з Послом України у Великій Британії Генералом Залужним", – написала Паскаль в Instagram.

Зазначимо, що Олександра Паскаль втратила ногу через ракетну атаку Російської Федерації по Затоці, що на Одещині, яка сталася 16 травня 2022 року. Шестирічна на той момент Паскаль провела понад два тижні в реанімації. Дівчинка мала відкритий перелом руки, чотири зламані ребра, травму голови та численні осколкові поранення. Мати 8-річної гімнастки через обстріл втратила слух.

Попри втрату ноги Олександра Паскаль продовжує активно займатися художньою гімнастикою, брати участь у змаганнях та зніматися в різноманітних шоу.