Збірна України внесла зміни у склад на ЧС-2025

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 15:25
Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики зробила заміну у складі перед чемпіонатом світу-2025.

Про це повідомив старший тренер жіночої збірної України Ігор Радівілов у коментарі Суспільне Спорт.

Через травму турнір пропустить Софія Подвиг. ЇЇ замінить Софія Матюшенко, для якої це буде дебютний міжнародний старт у кар'єрі. Вона перебувала у резервному списку.

"Софія Подвиг залишається вдома, бо вона зламала два пальці на нозі і не може пройти підготовку та провести свою програму. Змушені замінити цю спортсменку на Софію Матюшенко.

Зараз для нас найголовніше стабільне проходження команд та спортсменів. Ми сильно не переймаємося, бо вони плюс-мінус на одному рівні", – розповів Радівілов.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики: Вікторія Іваненко, Дар'я Чорна, Діана Лобок, Софія Матюшенко

Світова першість проходитиме з 19 по 25 жовтня в індонезійському місті Джакарті.

