Визначився розклад матчів збірної України U-19 у відборі на Євро-2025

Визначився розклад матчів юнацької збірної України у відборі на Євро-2025 з футзалу.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Синьо-жовті" зіграють одразу в основному раунді відбору, де виступлять 25 найкращих збірних за рейтингом УЄФА та три переможці попереднього раунду. Українська збірна потрапила до групи 5 разом із командами Нідерландів, Сербії та Чорногорії.

Мінітурнір відбудеться 26–29 березня в сербському місті Врнячка-Баня. До фінальної стадії вийде лише переможець групи.

Розклад матчів збірної України у відборі на Євро-2025

26.03.2025

Нідерланди – Сербія (17:00)

Україна – Чорногорія (20:00)

27.03.2025

Сербія – Чорногорія (17:00)

Нідерланди – Україна (20:00)

29.03.2025

Чорногорія – Нідерланди (17:00)

Сербія – Україна (20:00)

Четвертий за ліком чемпіонат Європи з футзалу серед юнацьких збірних U-19 проходитиме в тому самому форматі, що й попередні. Матчі відбору завершаться в березні 2025 року. Будуть визначені сім команд, які приєднаються до країни-господарки – Молдови. Фінальний турнір складатиметься з двох груп по чотири команди, по дві з яких вийдуть до півфіналу.