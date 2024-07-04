Київський ХІТ дізнався суперників у основному раунді футзальної Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25 з футзалу.
Своїх суперників дізнався представник України — київський ХІТ.
Результати жеребкування основного раунду футзальної ЛЧ (Шлях А)
Група 1
Картахена (Іспанія)
Андерлехт (Бельгія)
ХІТ (Україна)
Рекорд Бельсько-Бяла (Польща)
Група 2
Брага (Португалія)
Олміссум (Хорватія)
Пльзень (Чехія)
Приштина (Косово)
Група 3
Пальма (Іспанія)
Добовець (Словенія)
Динамо (Хорватія)
Юнайтед Галац (Румунія)
Група 4
Спортинг (Португалія)
Кайрат (Казахстан)
Галадаш (Угорщина)
Семей (Казахстан)
Нагадаємо. минулого сезону ХІТ посів друге місце на груповому етапі основного раунду. В елітраунді команда Олега Лук’яненка до кінця боролася за вихід у фінал чотирьох, але фінішувала третьою у групі з Пальмою, Любавою та Олміссумом.