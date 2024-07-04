Київський ХІТ дізнався суперників у основному раунді футзальної Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25 з футзалу.

Своїх суперників дізнався представник України — київський ХІТ.

Результати жеребкування основного раунду футзальної ЛЧ (Шлях А)

Група 1

Картахена (Іспанія)

Андерлехт (Бельгія)

ХІТ (Україна)

Рекорд Бельсько-Бяла (Польща)

Група 2

Брага (Португалія)

Олміссум (Хорватія)

Пльзень (Чехія)

Приштина (Косово)

Група 3

Пальма (Іспанія)

Добовець (Словенія)

Динамо (Хорватія)

Юнайтед Галац (Румунія)

Група 4

Спортинг (Португалія)

Кайрат (Казахстан)

Галадаш (Угорщина)

Семей (Казахстан)

Нагадаємо. минулого сезону ХІТ посів друге місце на груповому етапі основного раунду. В елітраунді команда Олега Лук’яненка до кінця боролася за вихід у фінал чотирьох, але фінішувала третьою у групі з Пальмою, Любавою та Олміссумом.