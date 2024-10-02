Семенченко: Бразилія – збірна міжпланетного рівня

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко високо оцінив суперника в 1/2 фіналу ЧС-2024 – команду Бразилії.

Про це він сказав у інтерв’ю Football.ua.

"До цього моменту не вірю, що ми в четвірці найкращих команд світу. Можливо, з однієї сторони було менше емоцій, ніж хотілось, але всередині відчував такий кайф, адже забити на такому форумі — це мрія. І плюс до цього трохи не ліз мʼяч в ворота. Тому, можна сказати, пережив двоякі емоції.