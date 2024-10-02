Семенченко: Бразилія – збірна міжпланетного рівня
Ростислав Семенченко
АФУ
Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко високо оцінив суперника в 1/2 фіналу ЧС-2024 – команду Бразилії.
Про це він сказав у інтерв’ю Football.ua.
"До цього моменту не вірю, що ми в четвірці найкращих команд світу. Можливо, з однієї сторони було менше емоцій, ніж хотілось, але всередині відчував такий кайф, адже забити на такому форумі — це мрія. І плюс до цього трохи не ліз мʼяч в ворота. Тому, можна сказати, пережив двоякі емоції.
Бразилія – це космос, збірна міжпланетного рівня. Треба брати за приклад цю збірну, якщо хочеш чогось досягти в футзалі. Ми розбирали не тільки гру, де пограли їм 2:7. Дуже багато інформації по Бразилії переглянули. Гра покаже, які висновки ми зробили"
Історичний для українського футзалу поєдинок відбудеться сьогодні, 2 жовтня. Початок гри – о 18:00 за київським часом. Чемпіон проведе для текстову трансляцію зустрічі.