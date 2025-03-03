Епідемія "скосила" чотири команди, новий тіньовий лідер: найцікавіше про 16 тур Екстра-ліги

16-й тур був завершальним у тому, що в Англії називають "boxing day", – коли командам Екстра-ліги довелося грати в незвичному для себе щільному графіку через три дні на четвертий. До того ж інтерес до туру підігрівався тим, що за виключенням гри у Львові в п’яти парах суперників в турнірній таблиці розділяли всього одна-дві позиції, тому результати ігор могли дещо її змінити, це в разі перемог команд, які посідали місце нижче. Деякі зміни таки відбулися, але вони більше стали наслідком того, що тур не відбувся в повному обсязі через форс-мажорні обставини.

Про них буде далі, а в протистоянні тих, хто вище, з тими, хто нижче, перемога не була зафіксована лише в Хмельницькому, де Сокіл зміг позбавити Aurora Team двох залікових пунктів голом Олега Гуцуляка на передостанній хвилині – 2:2. В решті ж пар все було за ранжиром. Для Урагану після тривалої чорної смуги розпочалася смуга біла, третю гру підопічні Юрія Іванишина не програють, і в Дніпрі вони залишили вболівальників Athletic Futsal без свята, аналогічного тому, що команда Олександра Кабаненка влаштувала в грі з Кардиналом-Рівне. Перемога франківців 5:2 збільшила відстань між цими двома командами з одного очка до чотирьох.

Суха Балка після двох поразок поспіль опинилася під загрозою вильоту із зони плейоф, а для цього було потрібно програти Любарту. Команда з Луцька цього сезону ще жодного разу не була в чільній вісімці, можливість потрапити до неї не кращим чином вплинула на підопічних Назара Бугайчука, які програли 2:3. Енергія після сухої поразки в попередньому турі від ХІТа прагнула перемоги, а тут ще й до міста Лева завітав МСК Харків, якому в першому колі "енергетики" відвантажили 13 м’ячів. Повторити чортову дюжину команді Валерія Легчанова не вдалося, але окремі гравці скористалися можливістю за перемоги 9:2 непогано покращити індивідуальну статистику.

Ось це власне і все про результати, які знайшли своє відображення в турнірній таблиці. Щодо неї, то наразі вимальовуються контури чільної вісімки, яка в плей-офф буде боротися за медалі. Суха Балка має перевагу "плюс 5" над Любартом і Кардиналом-Рівне, і за тієї незначної кількості ігор, які залишаються до завершення регулярного чемпіонату, це вже дуже солідно.

Перенесення туру

У чемпіонаті нещодавно вже був один випадок, коли гру довелося скасувати. Це було в Дніпрі, де мали б зіграти Athletic Futsal і Суха Балка, але проведенню гри завадив форс-мажор у вигляді тривалої повітряної тривоги. За підсумками туру отримуємо ще дві незіграні гри, і справа в обох випадках не пов’язана з військовою небезпекою.

За два дні до гри на фейсбук-сторінці Кардиналу-Рівне з’явилося наступне повідомлення: Матч шістнадцятого туру чемпіонату між Кардиналом-Рівне та львівським In.IT перенесено за обопільною згодою клубів через масове захворювання гравців. Одразу ж пригадалася історія, яка була пару тижнів тому в футбольній УПЛ, коли львівський Рух, посилаючись на велику кількість хворих гравців, хотів перенести гру з ЛНЗ. Втім, не встигла справа дійти до компетентних органів, як львів’яни повідомили, що вони все ж таки грати будуть.

Футзальні команди не мають у своєму розпорядженні два склади, тому рішення не грати в минулий вікенд було остаточним. Єдине, що трохи засмучує, так це безпосередньо формулювання "матч перенесено за обопільної згоди". Виглядає це так, як дві команди на швидку руку домовилися між собою, це й стало вирішальним, але де в цьому формулюванні Асоціація футзалу України, за якою має бути остаточне рішення, чи дійсно є всі підстави для скасування гри?

Не пройшло і доби, як аналогічна інформація пройшла і стосовно гри SkyUp Futsal та ХІТа, хіба що було зроблене уточнення, що гра скасовується "у зв’язку з епідемією грипу у стані обох команд". Ця інформація вперше з’явилася минулої п’ятниці ввечері на фейсбук-сторінці ХІТа, хоча ще вранці на тому ж ресурсі можна було прочитати наступне: Вчора (тобто, в четвер – прим. автора) у команди був вихідний, а сьогодні ХІТ вже розпочав підготовку до поєдинку 16-го туру проти SkyUp Futsal. Тобто, вранці – розпочали, ввечері – епідемія.

Залишається хіба що побажати гравцям всіх чотирьох команд якнайшвидшого одужання і повернення до виконання своїх професійних обов’язків.

Гра туру

Після скасування київського дербі альтернативі в цій номінації грі в Хмельницькому не було. Хоча за великим рахунком її результат суттєвого впливу на турнірну таблицю не мав би – за будь-якого підсумку і Сокіл, і Aurora Team залишались на своїх місцях. Втім, поточні третє та перше місця в турнірній таблиці дозволили інформаційним ресурсам розігнати теми, чи вартий Сокіл називатися "третьою силою", чи тягне команда Романа Ковальчика на "найкращу в Україні", "свою силу потрібно доводити на паркеті". Все це було б доречним трохи за інших обставин – якби в команді з Хмельницького не було серйозних кадрових проблем, через різні причини Роман Ковальчик залишився без шести (!) провідних гравців, і про це були в курсі ті, хто озвучував передігрові питання. До гри в Соколі були готові лише сім польових гравців, серед яких одному 16 років, двом 18, а одному 19 – і всі вони в Екстра-лізі грають перший сезон.

Сокіл – Aurora Team

За великим рахунком в умовах епідемії Соколу не склало б великих витрат всю команду відправити на "лікарняний", але в Хмельницькому на це не пішли й грали тими гравцями, які залишилися в розпорядженні Романа Ковальчика. При чому, грали проти Aurora Team, в якій не було лише дискваліфікованого Максима Бессалова.

Те, що в футзал можна грати не кількістю, а якістю, що результат приносить вміння тренера обрати правильну тактику на гру та озброїти нею своїх підопічних, було доведено "грою туру". Так, Соколу більше доводилося бути без м’яча, але по-іншому і бути не могло, коли в тебе немає навіть двох четвірок. На руку хмельничанам став швидкий м’яч, який на 3-й хвилині забив кандидат до юнацької збірної України Артур Хібовський. Яких же зусиль лідеру Екстра-ліги потрібно було докласти, щоб відігратися! На це пішов майже весь перший тайм, і тільки під його завісу у головної зірки Aurora Team Ростислава Семенченка пройшов його фірмовий результативний удар.

В попередніх двох іграх саме по перерві команда Євгена Задорожного дотискала Суху Балку та Athletic Futsal, нібито за цим сценарієм пішла і гра в Хмельницькому, коли кияни повели в рахунку. Були в них нагоди забити й третій м’яч, але на висоті був голкіпер Сокола Сергій Шевченко. А наприкінці гри саме він розпочав комбінацію, яку продовжили Даніїл Чижик та Артур Хібовський, а завершив Олег Гуцуляк. Це був удар по Aurora Team, яка ризикнула перейти на гру з п’ятим, але нічого не створила.

Так які ж відповіді отримані на ті нібито "правильні" питання, від яких тхнуло сарказмом і тролінгом? Гра дійсно все показала, і Сокіл все довів на паркеті. А правильні питання доречні лише тоді, коли вони дійсно доречні, а не тоді, коли декому в АФУ захотілося погратися словами.

Зміна лідера

Нічия в Хмельницькому мала деякі особливості, які варто визначити окремо. І перша з них – це зміна лідера в турнірній таблиці. Так, поки що Aurora Team залишилася на горі турнірної таблиці, але стратегічна ініціатива перейшла до її конкурента ХІТа. Щоб пояснити це ствердження, варто поглянути в Регламент Екстра-ліги, в ту його частину, де мова йде про визначення місць, а там наступне:

– У разі рівності турнірних очок у двох та/або більше команд місця команд визначаються за такими показниками:

а) більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

б) краща різниця забитих і пропущених м’ячів в особистих зустрічах між цими командами;

в) більша кількість забитих м’ячів в особистих зустрічах між цими командами;

г) краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;

д) більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.

Aurora Team та ХІТ обидва своїх очних матчі вже провели, і в них паритет – 2:2 та 4:4. Тож за пунктами від а) до в) кращого немає, і от за пунктом г) перевага на боці ХІТа. Команда Олега Лук’яненка провела на гру менше, ту саму, яка не відбулася в 16-му турі проти SkyUp Futsal. Нова дата цієї гри вже відома, це 11 березня, і в разі перемоги в ній ХІТа Aurora Team втратить те лідерство, яке вона тримала майже протягом всього регулярного чемпіонату.

Якщо таке рокірування між столичними клубами тримати на увазі, то починаючи вже з найближчого туру може розпочатися цікава ситуація – Aurora Team та ХІТ просто змушені будуть влаштувати гонитву за кращою різницею забитих і пропущених м’ячів. Ставка на кону дуже вагома – це перевага власного майданчика на всіх стадіях плейоф. У ХІТа різниця м’ячів наразі краща – 53 проти 46 в Aurora Team, і в разі навіть мінімальної перемоги над "авіаторами" вона збільшиться. А при аналізі календаря матчів, що залишилися, виявляється, що в ХІТа він трохи кращий, і найголовніше в ньому – гра в передостанньому турі проти МСК Харків.

Компроміс туру

Друга прикмета нічиєї в Хмельницькому особиста для Сокола. Після неї в турнірній таблиці залишилася єдина безкомпромісна команда, яка ще не грала внічию – це SkyUp Futsal. Що ж до Сокола, то команда Романа Ковальчика останній раз ділила очки з суперником рівно рік тому, коли 1 березня 2024 року після гри з Енергією на табло світилося також 2:2. Між нічиєю з Енергією та нічиєю з Aurora Team Сокіл провів 22 офіційних матчі.

Одразу можна сказати й про безкомпромісність SkyUp Futsal. Востаннє "авіатори" грали внічию 24 березня минулого року, 3:3 з Aurora Team, і після того провели в чемпіонаті 24 гри.

Розгром туру

Лише одного туру головний постачальник розгромних результатів, а мова про МСК Харків, не дав приводу для розмови про перемоги з великим рахунком. Варто ж було команді Василя Сухомлинова вирушити до Львова, як все повернулося на круги своя. До дивної статистики схильний клуб з Харкова. Враховуючи кубкову гру-відповідь з Сухою Балкою, "містяни" з розгромним рахунком програли чотири гри, і в усіх незмінно пропускали по дев’ять м’ячів. Є такий спортивний вислів, що "стабільність – це ознака майстерності", але це вочевидь не про результати МСК Харків.

Команда відверто дограє чемпіонат, і керівництву вже зараз на часі самому собі ставити питання щодо наступного сезону. Поки що ж залишається констатувати, що поразка 2:9 у Львові це восьма з великим рахунком, і харків’яни вже вийшли на показник рівно сім пропущених м’ячів за гру. Якщо справа в тих іграх, що залишилися, піде такими темпами й надалі, то МСК Харків за пропущеними м’ячами може перевершити відмітку в 150.

Енергія з великим рахунком виграла лише вдруге, і обидві ці перемоги над МСК Харків. Загалом же, в Екстра-лізі кількість розгромних перемог збільшилася до тринадцяти, і при 93-х іграх їхній відсоток складає 13,98%.

Гол туру

Щоб насолодитися красою "голу туру", потрібно його дивитися від початку тієї комбінації, наслідком якої він став. Розпочалося все від воротаря Романа Кітора, який зробив введення на Владислава Козака. Далі була передача на Тараса Кузя, здавалося, ніщо не віщувало голу, але легенда львівського клубу ситуацію бачив по-іншому.

Блискучою верховою передачею в один дотик Кузь відрізав весь захист МСК Харків, а адресантом передачі був Михайло Зварич. Технічна майстерність капітана Енергії на найвищому рівні, і першим дотиком він прийняв м’яч, а другим елегантно перекинув його через воротаря харків’ян Дмитра Федоренка.

М’яч опустився за лінію воріт від поперечини, що додатково підкреслило всю красу цього "маленького дива".

Хет-трик туру

Цей ефектний гол для Михайла Зварича був третім в грі, а хет-трик став ювілейним, п’ятнадцятим цього сезону для всієї Екстра-ліги. Сам же Михайло став третім гравцем Енергії, якому в одній грі вдалося відзначитися тричі. Цікаво, що ще два "енергетичних" хет-трики також були зафіксовані в грі Енергії з МСК Харків. Було це в п’ятому турі, коли по три м’ячі до свого активу додали Андрій Цілик і Михайло Грицина.

Разом з цим Михайло Зварич став тринадцятим гравцем, якому в одній грі вдалося відзначитися трьома забитими м’ячами. Як і раніше, двома гравцями, в активі яких по два хет-трики, залишаються Євгеній Жук і Владислав Первєєв.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

З 10 жовтих карток, які арбітри в неповному турі показали гравцям, три в пасиві МСК Харків, і цій команді доведеться втретє сплати Асоціації футзалу України суму в розмірі 5000 гривень за перевищення ліміту у дві жовті картки.

Загалом цього сезону клуби після 16 турів перерахували на р/р АФУ 135 тисяч гривень, і по клубах надходження йшли таким чином:

25 тис. – SkyUp Futsal

по 15 тис. – in.IT, Athletic Futsal, ХІТ, Суха Балка, МСК Харків

по 10 тис. – Кардинал-Рівне, Aurora Team

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський