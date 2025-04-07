Пента-трик у Полтаві, Аврора виграла регулярний чемпіонат: головне про 21 тур Екстра-ліги

Передостанній, двадцять перший тур Екстра-ліги достроково зміг визначити місця тільки трьох команд за підсумком регулярного чемпіонату, і це тріо лідерів у складі київських команд Aurora Team і ХІТа та хмельницького Сокола.

У турі, який календарно був розтягнутий з п’ятниці по неділю, чемпіони України свій матч проводили в перший день і в Полтаві вдруге в сезоні розбили МСК Харків 9:3, хоча той і тримався деякий час гідно. Трохи раніше вся увага була прикута до Дніпра, де Суха Балка, граючи з in.IT, мала зробити важливий крок до плейоф, але ця необхідність помітно тиснула на команду Сергія Гупаленка, яка, здобувши після першого тайму перевагу 2:1, більше переймалася тим, як її втримати, ніж розвинути.

Це в підсумку вдалося і мало безпосередній вплив на передматчеві розклади в суботній грі в Хмельницькому між Соколом та Кардиналом-Рівне. Рівняни були загнані в глухий кут, вибратися з якого і забратися в плейоф дозволяли лише три перемоги, ще й за умови, що та ж Суха Балка та Athletic Futsal раз за разом будуть втрачати очки. Завзято розпочавши й відкривши рахунок, Кардинал-Рівне невдовзі потрапив під хмельницький каток, з якого вибратися був безсилим.

Поразка 2:6 для Рівного закрила тему плейоф, а Сокіл де-юре оформив в "регулярці" третє місце, яке йому всі й віддавали заздалегідь протягом сезону. Разом з цим одночасно з фінальною сиреною визначилися всі чотири команди, для яких чемпіонат завершиться після першої частини: МСК Харків, in.IT, Любарт і Кардинал-Рівне.

Дніпровському Athletic Futsal після гучної перемоги в лютому 8:1 над Кардиналом-Рівне насипали чимало компліментів та авансів, але з того часу команда Олександра Кабаненка провела сім матчів, і всі її здобутки це натужна перемога над in.IT і нічия з Любартом, а по інший бік – п’ять поразок. Остання з них у Львові від Енергії, яка, схоже, що перед плейоф набирає потрібний хід. Енергетики взагалі стали для "атлетів" "terra incognita", адже вони не забили їм в першому колі, програвши 0:1, не забили й у Львові, програвши 0:5.

В домашній грі проти Урагана Aurora Team зробила те, на що заслуговувала всією своєю ходою по турнірній дистанції, мова про перемогу в регулярному чемпіонаті. Іноді кажуть, що найсправедливіше в грі це рахунок на табло, але це не про гру в Києві. Цифри на табло 4:2 нібито кажуть про запеклу боротьбу, але цього протягом всієї гри не було. Команда Євгена Задорожного за рахунку 1:1 вибухнула в середині другого тайму трьома м’ячами, а довести гру до перемоги було справою техніки.

У заключному матчі туру ледь не вибухнула сенсація, коли на початку другого тайму Любарт забив другий м'яч у ворота SkyUp Futsal, а "авіаторам" важко давався кожний гольовий момент. Але все ж таки команда Тараса Шпички знайшла можливість скоротити рахунок, а потім Шаропіньо зробив свою справу, двічі забив і кияни перемогли 3:2.

Любарт – SkyUp Futsal

Гра туру

Окрім турнірної ситуації навколо першого місця в регулярному чемпіонаті, гра в Києві привертала увагу тим, що можна було забути, як грають франківці. 15 березня Ураган зіграв вдома з ХІТом 0:0, а маючи запрошення одразу чотирьох гравців до юнацької збірної й можливість перенести дві гри, вирішив їх грати вже після двадцять першого туру, коли в календарі буде вікно УЄФА для відбіркових матчів чемпіонату Європи. Три тижні без гри це чимало, і за цей час можна покращити, наприклад, фізичні кондиції, але втратити ігровий тонус.

Після гри проти чемпіонів України головний тренер Урагана Юрій Іванишин зазначив, що його команда "ментально вже готова боротися з таким рівнем, з гравцями найвищої кваліфікації". Тож гра проти Aurora Team мала підтвердити або спростувати це ствердження. Тут варто додати, що франківці приїхали до Києва ще й без свого капітана Мар’яна Масевича, який відбував дискваліфікацію через перебір карток.

Який же висновок по грі? Юрій Іванишин дійсно мав рацію, але щоб відповідати рівню "гравців найвищої кваліфікації" всі 40 хвилин, Урагану потрібно ще працювати. Щоб перемагати, важливо не тільки стримувати "гравців найвищої кваліфікації", а й виводити їх з зони комфорту і змушувати помилятися. З цим у франківців було складніше, і за рівної гри в перші 20 хвилин єдиний м'яч Aurora Team після відверто випадкового пенальті залишав керування грою в її руках. По перерві Урагану вдалося голом Олександра Дичука відновити рівновагу, але в тому і різниця між двома командами, що в однієї є ресурс і розуміння того, як треба робити результат, і навіть надійна гра Олександра Сіріцького не завадила їй це втілювати в життя.

Знову процитуємо Юрія Іванишина, який після гри не виглядав засмученим і з її плюсів відмітив, що його команда показала "бажання і характер, але не вистачило майстерності при виходах віч-на-віч і три у два". Також керманич франківців додав, що Ураган в цій грі "більше здобув, ніж втратив". Очок франківці точно не здобули, і наразі маємо питання, внаслідок чого вони планують їх здобувати в трьох іграх, що залишилися в регулярному чемпіонаті – з МСК Харків і особливо з Сухою Балкою та Соколом.

Aurora Team – Ураган

Розгроми туру

Для тих, хто підзабув, нагадаємо, що цього сезону перемога з найбільшою різницею була зафіксована в першому колі, коли ХІТ в Києві розгромив МСК Харків 14:0. Повторення такого результату очікувати було не варто, адже і ХІТ зараз це не каток, і МСК Харків після епічного камбеку в грі проти in.IT перебував в непоганому психологічному стані. Втім, і за цих обставин чемпіонам України ще раз розгромити харків’ян цілком було до снаги.

Гра в Полтаві не була рухом в один бік, і після першого тайму ХІТ мав перевагу в три м’ячі. Особливо не напружуючись, команда Олега Лук’яненка довела її до "плюс п’ять" двома голами Євгенія Жука до 26-ї хвилини, після чого стало очевидним, що "містянам" чергового розгрому не уникнути. Поразка 3:9 стала для МСК Харків ювілейною, десятою з великим рахунком, а цифра 9 для цієї команди є якоюсь сакральною – в шести з десяти розгромів харків’яни пропустили по дев’ять м’ячів. В обох матчах МСК Харків зазнав розгромів від Сокола, Енергії, SkyUp Futsal і ХІТа, по разу від Aurora Team і Урагану, з яким харків’янам потрібно зіграти пропущену гру з 19-го туру.

Якісь дивні 5:0 склалися у Львові між Енергією та Athletic Futsal, де команда з Дніпра точно не заслуговувала на поразку з великим рахунком. В кожному з таймів команди створили майже однакову кількість гольових моментів, але Енергія їх вправно реалізовувала, а Athletic Futsal, зіштовхнувшись з натхненною грою голкіпера Романа Кітора, так і не зміг його пробити бодай один раз. Athletic Futsal вдруге зазнав поразки з великим рахунком. Натомість Енергія розгромила свого суперника вчетверте.

У 122-х зіграних матчах перемоги з великим рахунком фіксувалися 21 раз, і це 17,21%.

Гол туру

Початок розгромній перемозі Енергії над Athletic Futsal поклав Андрій Цілик вже на другій хвилині. Своєю наполегливістю Андрій в боротьбі з Олегом Виставним заробив для львів’ян кутовий і одразу ж побіг туди, куди вже готовий був закинути м'яч Віталій Радевич. Вочевидь, це такий розіграш стандарту, який можна назвати "домашньою заготівлею". Скориставшись тим, що гравці Athletic Futsal неправильно розташувалися на кутовому (четверо пильнували одного Тараса Кузя), що з ними відбувається далеко не вперше, Цілик мав можливість підлаштуватися під м'яч, покласти корпус і пробити.

Удар сам по собі вийшов якісний, а до нього ще додався невеличкий рикошет від Артема Щура, і цього було достатньо, щоб м'яч опинився у воротах. Іноді в футболі говорять, що хороший удар не пропадає – це найкраща характеристика "голу туру" цього огляду.

Пента-трик туру

Досягнення, яке стане частиною історії Екстра-ліги, в грі проти МСК Харків підкорилося Євгенію Жуку – гравець ХІТа став автором п’яти з дев’яти м’ячів своєї команди. Важко сказати, чи перед грою в команді Олега Лук’яненка обговорювали наміри максимально сприяти тому, щоб Євгеній Жук забив якомога більше, але один з голів дає відвертий натяк на це. На 16-й хвилині Андрій Мельник вийшов на воротаря "містян" Микиту Поддубного, обвів його і спокійно міг вражати відкритий кут воріт, але зробив передачу на Євгенія Жука, який забив свій другий м'яч в цій грі.

Всім відомо, що найсильніша риса Жука це гра перед воротами суперника, і в Полтаві він наочно продемонстрував це краще нікуди – всі п’ять м’ячів Євгеній забив з меж штрафного майданчика! Це, звісно ж, добре розуміють його партнери по команді, і треба визнати, що в грі проти МСК Харків Жук міг забивати ще кілька м’ячів, але все ж таки обмежився лише п’ятьма.

П’ять м’ячів в грі одного гравця – це величезна рідкість для Екстра-ліги, але не унікальний випадок. Востаннє в Екстра-лізі пента-трик фіксувався 4 грудня 2021 року, коли ХІТ розгромив Сокіл 14:2, а Олександр Педяш п’ять разів засмутив свою колишню команду. Втім, і як гравець Сокола Педяш також забивав по п’ять, і це було навіть у двох іграх: 18 грудня 2016 року у ворота харківського Локомотива (6:3), а 23 вересня 2017 року у ворота Урагану (6:1).

З урахуванням п’яти м’ячів Євгенія Жука за ті часи, коли найсильніший дивізіон українського футзалу називається Екстра-лігою, а це з 2011 року, пента-трики фіксувалися п’ять разів, і піонером з ними був знаний бомбардир Валентин Цвєлих. В якості граючого головного тренера кременчуцького Лукаса Валентин Цвєлих 28 лютого 2015 року забив п’ять м’ячів у ворота хмельницького Спортлідера+, під такою назвою 10 років тому грав Сокіл, але цікаво, що це не допомогло Лукасу виграти – поразка 7:8.

Воротар-голеадор

В сьомому турі Олександр Сіріцький вразив ворота ХІТа, і відтоді голкіпер Урагана був єдиним воротарем, якому вдалося засмутити своїх візаві більше одного разу. Серед колег Сіріцького по цеху з-поміж тих, хто забивав, був і Ярослав Кожуховський. У дванадцятому турі воротар Сокола ударом через весь майданчик вразив порожні ворота львівського in.IT, зробивши рахунок 4:0.

У грі проти Кардиналу-Рівне Кожуховський теж збільшив перевагу хмельничан до чотирьох м’ячів. На 32-й хвилині після дальнього удару Едуарда Волкова по центру воріт Ярослав впевнено спіймав м'яч, а що було далі, він розповів клубній пресслужбі: Не маючи тиску з боку суперників, вдалося прицілитися та швидко ввести м'яч ногою. Результатом цього вводу став гол, який змінив рахунок на користь Сокола на 5:1.

Тож серед дев’яти воротарів-голеадорів маємо одноосібного лідера Олександра Сіріцького з п’ятьма м’ячами. На друге місце вийшов Ярослав Кожуховський – два голи. Ще сім воротарів забивали по одному разу. Загалом воротарі забили вже 15 м’ячів.

Пенальті туру

Не так часто буває, щоб в одній грі арбітри призначали пенальті як в одні, так і в інші ворота. Зокрема, цього сезону такий випадок був зафіксований вперше. В грі Aurora Team та Урагану арбітри були змушені призначати шестиметрові за аналогічних обставин – це гра рукою в штрафному майданчику. Про те, що вона в обох випадках була не навмисною, говорить, що для порушників все обійшлося без жовтих карток.

На 9-й хвилині штатний пенальтист Aurora Team Юрій Сагайдачний пробив без шансів для Олександра Сіріцького.

А от Юрій Савенко був близьким, щоб відбити удар Андрія Британа, навіть вгадав напрямок удару, але м'яч від ноги все ж таки опинився у воротах.

Про Сагайдачного, як про штатного пенальтиста, говорилося не просто так. Пенальті в грі проти Урагану став четвертим випадком, коли Юрій підходив до шестиметрової позначки й вчетверте пробив бездоганно. Втім, для Aurora Team це був п’ятий пенальті, але одного разу його не реалізував Ростислав Семенченко. Пенальті у ворота Урагану призначався вдруге, обидва рази в "рамці" був Юрій Савенко, але не виручив. Також двічі Ураган і пробивав шестиметрові, але після того, як Ілля Терентьєв не переграв Олександра Сухова, франківці змінили гравця, що принесло потрібний результат.

Кількість призначених пенальті складає 24, реалізовані 18, що означає, що забиваються рівно три пенальті з чотирьох.

Дабл-пенальті туру

Не в голи, а в фоли майже весь перший тайм грали в Луцьку Любарт і SkyUp Futsal. Спочатку "авіатори" легко так, мимохідь, за шість хвилин набрали п’ять фолів. Потім за справу з фолами взялися лучани, і за шість хвилин до завершення першого тайму обидві команди "сиділи" на п’яти фолах. Як не намагалися гравці діяти обережно, але арбітри побачили в діях Даніли Сиротенка гру рукою, і Шаропіньо пішов бити дабл-пенальті. В нього вже був досвід нереалізованого 10-метрового, він ним скористався знову і не зміг переграти воротаря Любарту Станіслава Горніка.

В перерві SkyUp Futsal не зробив належні висновки, в другому таймі знову фол на фолі, і коли на 29-й хвилині Денис Сніцаренко налетів на Горніка, арбітри це не залишили без уваги. В Любарта м'яч до своїх рук взяв Олександр Сименко, але його удар з 10 метрів прийшовся в стійку.

Це був вже четвертий з чотирьох нереалізований Любартом дабл-пенальті! А от SkyUp Futsal перебір фолів вже вп’яте зійшов з рук, адже дабл-пенальті в його ворота пробивали сім разів, але реалізовані були тільки два.

Загальна кількість призначених дабл-пенальті складає вже 36, але кількість реалізованих все та ж – 12, відсоток реалізації знизився до 33,33%, що означає, що наші майстри футзалу забивають в середньому один дабл-пенальті з трьох.

Сотня туру

На 10-й хвилині гри з МСК Харків Євгеній Жук у звичному для себе стилі, ударом з меж штрафного майданчику вразив ворота харків’ян. Звичайний, робочий гол, але він був двічі ювілейним. По-перше, для самого Євгенія, який оформив 25-й гол, а, по-друге, для всього ХІТа. Саме цей м'яч став сотим голом ХІТа, який першим в сезоні перетнув відмітку в сто забитих м’ячів.

Днем пізніше не відстали від своїх земляків і гравці Aurora Team. Їм до сотні перед грою з Ураганом не вистачало чотирьох м’ячів, і цей план вони виконали на 33-й хвилині, коли ворота франківців вразив Володимир Поночовний.

Те, що обом київським клубам обов’язково підкориться відмітка в 100 забитих м’ячів, передбачалося в нашому огляді п’ятнадцятого туру, коли свій сотий м'яч пропустив МСК Харків. Щоправда, мова там йшла про те, що команди Євгена Задорожного та Олега Лук’яненка зроблять це через 4-5 турів, але їм, щоб дістатися сотні, знадобилося по 6 турів.

Флешмоб туру

Як змогли, підтримку своєму партнеру по команді Роману Горпиничу висловили гравці ХІТа перед грою з МСК Харків. Нагадаємо, що в грі проти SkyUp Futsal Горпиничу серйозної травми завдав Лукас. В спробі пробити по воротах бісіклетою бразилець влучив Роману в обличчя, як результат – перелом кісток носа. Кілька днів тому Роману Горпиничу була зроблена операція, яка, як повідомили інформаційні джерела ФК ХІТ, "пройшла складно". Зараз гравець перебуває у лікарні на післяопераційному відновлені, а всі його одноклубники вийшли на передматчеве представлення у футболках Романе, ми з тобою. Одужуй!.

Коли відбудеться повне одужання і коли Роман Горпинич знову з’явиться на майданчику, обговорювати ці питання зараз просто не на часі.

Шатаут туру

Гра проти Сокола, в якій Енергія перемогла 8:3, стала знаковою для 20-річного голкіпера "енергетиків" Романа Кітора. В ній, нагадаємо, він хоча і пропустив тричі, але "мертвих м’ячів" відбив з десяток, чим переконав Валерія Легчанова, що на нього можна повністю покладатися. Надалі Енергія зіграла три гри, в яких Кітор пропустив лише один м'яч! Тарасу Рибаку з Сухої Балки вдалося завдати такого удару, з яким Роман не впорався, але в наступних двох іграх він так і не надав можливостей Любарту та Athletic Futsal порадіти забитому м’ячу.

Тож Роман Кітор, який витіснив зі складу такого досвідченого воротаря, як Володимир Кардаш, записав у свій актив другий поспіль шатаут, а його суха серія складає вже 98 хвилин.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

18 жовтих карток в шести іграх показали арбітри, і це дозволить Асоціації футзалу України отримати непогану суму у 20 тисяч гривень штрафу від чотирьох клубів за те, що їхні гравці отримали в одній грі понад дві жовті картки. Тобто, з 18 карток на чотири клуби приходиться дванадцять, і ці чотири клуби – Суха Балка, in.IT, Aurora Team і SkyUp Futsal.

Цей такий собі покер зі штрафів збільшує розмір надходження штрафів до 160 тисяч гривень, які між клубами розподіляються таким чином:

35 тис. – SkyUp Futsal

по 20 тис. – in.IT, Суха Балка

по 15 тис. – Athletic Futsal, ХІТ, МСК Харків, Aurora Team

10 тис. – Кардинал-Рівне

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський