Столичний клуб підписав володаря Копа Лібертадорес

Бразилець Кайо приєднався до Kyiv Futsal.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Деталі контракту новачка кияни не повідомляють. Свою карʼєру 30-річний бразилець розпочинав у себе на батьківщині, де захищав кольори тамтешніх Васко да Гами та Португези.

Після цього в його карʼєрі настав португальський період, впродовж якого Кайо пограв за Могадору, Ладоейру, Візеу-2001, Нун Альвареш та Буріньйосу.

Окрім того, універсал має досвід виступів у складах кувейтського Аль-Тадамона, французьких Парижа Акаса та Гола, аравійського Аль-Тукб та уругвайського Пеньяроля, з яким і став володарем Копа Лібертадорес у сезоні 2024/2025.

Нагадаємо, що срібний призер минулорічного чемпіонату і учасник Ліги чемпіонів з футзалу від України столична Аврора тепер виступатиме під брендом Kyiv Futsal.

Раніше клуб продовжив контракти з голкіпером Юрієм Савенком, універсалами Владиславом Моспаном, Владиславом Завертаним та Володимиром Паночовним.

Також Kyiv Futsal підписав двох ексгравців львівської Енергії – Михайла Зварича та Миколу Грицину. Окрім цього, новачками клубу стали Келвін, Ілля Бакінський, Олександр Ліфер, Максим Літвінов, Мар’ян Масевич та Валерій Гайван.

Kyiv Futsal очолив Тарас Шпичка, який в минулому сезоні вигравав бронзу Екстраліги.