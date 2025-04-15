Перемога без радості в Рівному та нічийне дербі у Дніпрі: найцікавіше про пропущені матчі Екстра-ліги

Квітневе вікно УЄФА для проведення матчів національних збірних, в яке національна команда України оформила путівку до фінальної частини чемпіонату Європи 2026, дозволило шістьом клубам Екстра-ліги підтягнути свої хвости у вигляді пропущених матчів, які виникли через три різні причини. Загалом таких ігор назбиралося чотири, вони відбулися в період з 9 по 14 квітня, що дозволило турнірній таблиці за тур до завершення регулярного чемпіонату нарешті прийняти вигляд, коли всі команди провели однакову кількість матчів.

Ураган обидві свої гри не зіграв в закладені календарем терміни з поважної причини. Іванофранківці одразу чотирма гравцями були представлені в юнацькій збірній України, яка, як і її старші товариші, також кваліфікувалася до чемпіонату Європи 2025 серед команд U-19, що пройде восени в Молдові. Календарно першою була гра з 20-го туру, яка для Урагана і його суперника, Сухої Балки, мала вагоме турнірне значення.

Обидві команди залежно від результатів матчів, які їм потрібно було дограти, мали варіанти з покращенням або погіршенням свого турнірного становища. Зокрема, для Урагана діапазон місць коливався від п’ятого по восьме, для команди з Жовтих Вод – з шостого по восьме. Але результат лише одного, їхнього очного матчу, вніс суттєві корегування.

Суха Балка в перші 20 хвилин видала чи не найкращу свою гру, і 4:1 в першому таймі був тим випадком, коли "ураганівці" ще легко відбулися. Все змінилося після перерви: у другому таймі команда Юрія Іванишина забила чотири м’ячі й перемогла 5:4. Цим результатом Ураган зберіг свої перспективи у вигляді п’ятого або все ж таки шостого місця, а от Суха Балка максимум може бути сьомою, і для цього ще потрібно встояти перед Athletic Futsal.

Дарма для Кардиналу-Рівне домашній матч 16-го туру проти in.IT не відбувся через карантин в обох командах тоді, коли він мав би гратися. Якби рівняни зіграли його 2 березня і перемогли, вони почували б себе значно впевненішими й конкурентними в боротьбі за місце в плейоф, адже були б дуже близько до чільної вісімки й тримали в напрузі своїх конкурентів. А 12 квітня гра між командами Євгена Ланка та Назарія Станкевича перетворилася на формальність. От виграв її Кардинал-Рівне 6:2, і що, когось в Рівному потішило, що він цією перемогою для себе оформив дев’яте місце, а для луцького Любарта десяте?

Кардинал-Рівне – in IT

Днем пізніше Ураган був вже в Полтаві, де в грі 19-го туру проти МСК Харків без будь-якого блиску та шарму завдяки дублю Андрія Британа здобув перемогу 2:0. З нею франківці ще залишаються з мріями про п’яте місце, яке для них складеться, як в шкільній арифметиці, з необхідної та достатньої умови. Необхідна – це поразка в заключному, двадцять другому турі SkyUp Futsal від Енергії, достатня – власна перемога над Соколом.

Закривало програму ігор, що догравалися, протистояння в Дніпрі між Сухою Балкою та Athletic Futsal, яким у тринадцятому турі, ще 8 лютого, повітряна тривога так і не дозволила стартувати. Взимку гра між командами з Дніпропетровщини була б надважливою з огляду на їхнє прагнення грати в плейоф, у квітні ж це вже було суперництво "на сьомий-восьмий розрахуйся", коли сьомим ставала Суха Балка в разі своєї перемоги, а у випадку іншого результату ще потрібно дочекатися результатів останнього туру "регулярки". Інший результат і стався – нічия 2:2 зберегла між командами статус-кво, але враховуючи, що в останньому турі Athletic Futsal грати вдома з МСК Харків, а Сухій Балці в гостях з ХІТом, фаворитом на сьоме місце виглядають "атлети".

Гра тижня

Для тих вболівальників, кого в футзалі цікавить не лише результат, гра між Ураганом та Сухою Балкою привертала увагу приїздом до Івано-Франківська Сергія Гупаленка, особистості беззаперечно історичної для місцевого футзалу. Саме під орудою Сергія Гупаленка Ураган в сезоні-2010/11 вперше у своїй історії став чемпіоном України, і хоча з того часу Сергій Станіславович вже приїжджав до Івано-Франківська з іншими командами, засмутити Ураган йому не вдавалося.

З Сухою Балкою це цілком можна було зробити. В перші 20 хвилин підопічним Сергія Гупаленка вдавалося майже все – швидкий м'яч на першій хвилині, за дві хвилини другий гол, згодом третій. Коли Ураган таки розмочив рахунок, жовтоводці миттєво четвертим голом продемонстрували, що все під їхнім контролем. Не вистачало лише одного – закріпити це забитими м’ячами. Ураган після чотирьох пропущених м’ячів поміняв голкіпера, і Олег Гордієвич, який вийшов замість Тараса Левандівського, своїми сейвами не давав інтризі вмерти остаточно і безповоротно.

Другий тайм в повному обсязі не став бенефісом Ураганом, йому вистачило одинадцяти заключних хвилин гри, щоб звести всю перевагу Сухої Балки нанівець і навіть вирвати перемогу. Внаслідок чого, головний тренер франківців Юрій Іванишин чіткої відповіді не надав, обмежившись тим, що "ми вказали на моменти, на які слід звернути увагу, де є наша перевага, де була перевага суперника, нівелювати їхню перевагу, приємно, що ми це правильно зрозуміли".

Сергій Гупаленко теж обмежився загальними оцінками: "Команда повинна грати два тайми, ми грали перший. В другому я не можу сказати, що ми не грали, але такі помилки, які приводять до забитих м’ячів, це біда. На цю мить це наш рівень".

Ураган – Суха Балка

Жорстокий урок для тих гравців Сухої Балки, але проводять в Екстра-лізі перший сезон. Втім, в команді достатньо виконавців, які за плечима мають з десяток сезонів – Назарій Войтович, Олег Легендзевич, Мар’ян Пелех, Анатолій Мілінький. Чому їхній досвід не дозволив команді уникнути колапсу, оце дуже дивно. Попереду у Сухої Балки в плейоф або Aurora Team, або ХІТ. Суперники дуже сильні, програти яким не соромно, але зробити це можна по-різному. Це й буде для означених гравців показником, чи дійсно Суха Балка для них щось значить, чи це просто команда, в якій можна пересидіти та перекантуватися, щоб потім піти догравати в інший клуб.

Камбек тижня

Як було трохи вище, в першому таймі в Івано-Франківську на майданчику повністю домінували підопічні Сергій Гупаленка, які його завершили на свою користь 4:1. Могли навіть 5:1, але за п’ять секунд до сирени Віктор Ковальов не реалізував вихід сам на сам з голкіпером Олегом Гордієвичем. А дарма – цей гол був би для Сухої Балки зовсім не зайвим.

Хтозна, що було, якби відставання Урагана після 20 хвилин складало "мінус чотири", а от "мінус три" стали не смертельними. Повернення франківців в другому таймі почалося далеко не одразу. Ще за 12 хвилин до завершення гри Суха Балка мала все той же гандикап 4:1, але потім для неї почався жах. Варто було пропустити один м'яч, як від впевненості жовтоводців нічого не залишилося. Ніякого тиску на їхні ворота не було, але гольових моментів було чимало, і приблизно кожний другий завершувався голом. Вже на 36-й хвилині рахунок став рівним, а на останній хвилині Ураган взагалі змусив місцевих вболівальників шаленіти, адже після першого тайму вони й мріяти не могли про такий неймовірний камбек.

Тож маємо в сезоні третій випадок, коли команді вдалося виграти гру, в якій вона програвала з різницею в три м’ячі. Першим це зробив ХІТ, коли програючи Athletic Futsal 0:3, в другому таймі забив п’ять м’ячів і виграв 5:4. І зовсім нещодавно всіх вразив МСК Харків, який при 0:3 за одинадцять заключних хвилин забив у Львові у ворота in.IT шість м’ячів і виграв 6:3.

Гол тижня

Далеко не завжди в цій номінації перемагають кращі голи з точки зору естетики. В чотирьох дограних матчах арбітри двадцять три рази фіксували взяття воріт, і найважливішим з безумовно є гол Іллі Приходька за 16 секунд до завершення гри між Ураганом та Сухою Балкою. Андрій Британ з ауту зі своєї половини зробив довгу передачу на Андрія Богославського, той головою скинув м'яч на Іллю Приходька, який також голою вразив ворота.

Додамо, що ця комбінація відбулася за повної бездіяльності гравців Сухої Балки Сергія Топчія, Анатолія Мілінького і воротаря Назарія Войтовича.

Цей гол Приходька може стати доленосним для Урагана, але чи стане таким, взнаємо за підсумками двадцять другого туру. Мова про те, що якби Ілля не забив, гра завершилася внічию 4:4, це означало, що франківці "регулярку" завершили б шостими й у плейоф грали з Соколом. За 5:4 є варіант, що суперником Урагана може стати Енергія. Для цього не достатньо лише перемоги франківців над Соколом, а й конче потрібно, щоб Енергія в Києві виграла у SkyUp Futsal. Класичне енергетичне вже у чвертьфіналі плейоф – це було б цікаво, але як у SkyUp Futsal, так і у Сокола стосовно цього дербі може бути зовсім інша думка.

Пенальті тижня

Емоційна перемога над Сухою Балкою не пройшла для Урагана без наслідків, і в грі проти МСК Харків команда виглядала відверто спустошеною. Франківці нібито постійно і були в атаці, але не було в них вогника та винахідливості, а м'яч сам по собі залітати у ворота харків’ян не збирався. Нулів на табло за підсумком 20 хвилин гри не сталося через необережні дії капітана МСК Харків Бахмана Фаталієва, який у власному штрафному майданчику не за правилами зупинив ривок Андрія Британа.

Арбітр Дмитро Каркаєв був неподалік, зафіксував фол і призначив пенальті. Менш як десять днів тому Ураган вперше в сезоні заробив пенальті, і Андрій Британ в грі з Aurora Team його реалізував. Юрій Іванишин не став змінювати ногу гравця, який буде бити шестиметровий, до м’яча знову пішов Андрій Британ, який голкіпера МСК Харків Дмитра Федоренка переграв набагато впевненіше, ніж в грі з Aurora Team Юрія Савенка.

Ураган втретє пробивав шестиметрові, останні два рази це робив Андрій Британ, і двічі виконував вирок бездоганно. Тим самим Британ став третім гравцем, разом з Євгенієм Жуком і Анатолієм Міліньким, які по два рази забивали пенальті. А лідером в цьому є Юрій Сагайдачний, який реалізував чотири пенальті з чотирьох. У ворота МСК Харків пенальті пробивався вчетверте, але реалізовані були три.

Кількість призначених пенальті зросла до 25, реалізованих до 19, що складає 76%.

Швидкострільність тижня

Гру в Івано-Франківську, яку Суха Балка звела на упокій, команда Сергій Гупаленка почала за здоров’я – не пройшло і хвилини, як на табло вже світилося 0:1. Друга хвиля атак команди з Жовтих Вод дозволила заробити кутовий, з якого все було зроблене на раз-два. Віктор Ковальов покотив м’яч на Артема Шеремета, який прямим ударом щокою метрів з 11 вразив ворота.

Табло встигло відрахувати 49 секунд, і такий же час знадобився Кардиналу-Рівне, щоб відкрити рахунок в грі з in.IT. Капітан "айтішників" Віталій Рябоконь жахливим чином обрізався на своїй половині, коли "поперечиною" вивів Едуарда Волкова на побачення з воротарем Владиславом Щвецем. Досвід в цьому рандеву переміг молодість, і вже на перший хвилині рівняни заклали перший камінь у фундамент своєї майбутньої перемоги над in.IT.

Обидва голи потрапили до рейтингу "швидких м’ячів", це голи, забиті на першій хвилині. Щоправда, місце в ньому буде доволі низьке – м'ячі Шеремета та Волкова замикають десятку, а повний рейтинг прийняв такий вигляд:

1. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

2. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія

3. 26 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

4. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

5. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

6. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХІТ), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

10. 49 секунда – Артем Шеремет (Суха Балка), 20 тур, гра Ураган – Суха Балка

10. 49 секунда – Едуард Волков (Кардинал-Рівне), 16 тур, гра Кардинал-Рівне – in.IT

12. 58 секунда – Ігор Чернявський (ХІТ), 14 тур, гра Любарт – ХІТ

13. 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

Рекорд, що не відбувся

Дев’ятнадцятий тур, в рамках якого 13 квітня догравалася гра між МСК Харків та Ураганом, свого часу пройшов доволі результативно – в п’яти іграх були забиті 42 м’ячі. Враховуючи, що в першому колі команди Юрія Іванишина та Василя Сухомлинова на двох забили 18 м’ячів, хіба не варто було очікувати, що після завершення гри в Полтаві в Екстра-лізі буде встановлений новий рекорд за кількістю м’ячів, забитих в одному турі.

Цього сезону у двох турах, восьмому і шістнадцятому, забивалося по 46 м’ячів, і це були найрезультативніші тури. То що таке лише п’ять м’ячів, які потрібні були для рекорду, коли на майданчику команда, яка в середньому пропускала по 6,90 м’ячів за гру? Але на диво гра в Полтаві вийшла дуже скупою на голи, і якби не пенальті в першому таймі, гол, пропущений з нього, який змусив МСК Харків ближче до завершення матчу переходити на гру з п’ятим, чи не побачили б ми взагалі два нулі на табло?

Підсумком дев’ятнадцятого туру стали 44 м’ячі, що є другим показником результативності. Стільки ж команди Екстра-ліги забили й в турі за номером п’ять.

Травма тижня

В грі проти Кардиналу-Рівне керманич in.IT Назарій Станкевич змушений був залучити всіх трьох воротарів, які були в нього в заявці. Розпочинав гру молодий Владислав Швець, який на 12-й хвилині пропустив вчетверте. Після цього на майданчику з’явився досвідчений Андрій Пітуля, якого "кардиналівці" пробили ще в першому таймі. По перерві Пітуля в "рамці" грав непогано, і до атак підключався, але і він не дограв гру до кінця.

Це сталося вимушено і через прикрі обставини. На 36-й хвилині рівняни заробили кутовий, і не встиг Дмитро Скибчик з кутового зробити передачу, як в штрафному майданчику рівнянин Владислав Сорокін і львів’янин Максим Боднар вдвох разом влетіти в Андрія Пітулю, внаслідок чого він отримав удар в ліве коліно.

Звісно ж, він був ненавмисним, і, скоріш за все, він був від гравця Кардиналу-Рівне. Воротар in.IT на тривалий час опинився на паркеті. Залишив він його лише за допомогою партнерів по команді, і все виглядає так, що сезон для 35-річного голкіпера добіг свого завершення таким от дуже жахливим чином. Додамо, що після цього епізоду у воротах in.IT грав Віталій Явний, який теж не втримав свої ворота недоторканими.

Чемпіон Першої ліги

Під завісу цього огляду варто кілька слів сказати про завершення другого за рангом футзального турніру в Україні – це Перша ліга. Минулого тижня в суботу були зіграні матчі, які визначили переможця і призерів. Чемпіоном Першої ліги став одеський Tyre Expert, який в фіналі плейоф у двох матчах двічі переміг коломийську Фурнітуру 7:5 та 4:2. Бронзовим призером став київський Авалон, який у двох іграх був сильнішим за своїх земляків з клубу Агромат 2:1 та 5:3.

В Екстра-лізі зараз 12 команді, і це не оптимальний варіант, яким з досвіду, наприклад, чемпіонату Іспанії чи Польщі є 16 команд. Щодо рівня гри, то жодна з чотирьох цих команд не була б статистом в Екстра-лізі, і було б якнайкращим, щоб хоча б не всі чотири, а дві з них прийняли рішення про підвищення в класі. Про це йшла мова в післяматчевих коментарях. Зокрема, капітан одеситів Олексій Моторний дуже сильно заінтригував, коли на пряме питання щодо Екстра-ліги відповів: "Більше так, ніж ні". Це вже надія, якої не було в словах головного тренера Фурнітури Максима Павленка: "Як буде? Зараз є час для аналізу, для висновків, для того, щоб розуміти, яким шляхом рухатися далі".

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Без трьох очок після гри в Івано-Франківську залишилися Суха Балка, а найближчим часом залишиться ще і без 5000 гривень. Назарій Войтович в першому таймі, а Артем Шеремет і Мар’ян Пелех в другому отримали по жовтій картці, і це означає що керівництву жовтоводців доведеться перерахувати на р/р Асоціації футзалу України штраф у зазначеній сумі. Це вже вдруге поспіль для Сухої Балки, кількість штрафів у якої збільшилася до п’яти.

Щодо АФУ, то розмір штрафів на її користь від клубів сягнув 165 тис. гривень, які між ними розподіляються таким чином:

35 тис. – SkyUp Futsal

25 тис. – Суха Балка

20 тис. – in.IT

по 15 тис. – Athletic Futsal, ХІТ, МСК Харків, Aurora Team

10 тис. – Кардинал-Рівне

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський