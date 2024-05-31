В українському футзалі — круте протистояння за вихід у фінал Екстра-ліги. Цього разу битву влаштували Енергія та Ураган

Кінцівки сезону у футзальній Екстра-лізі України що торік, що цьогоріч — традиційно вогняні. Минулого року прихильників цього виду спорту п’ятьма матчами у півфіналі потішили львівська Енергія та київський ХІТ (2:3 у серії на користь киян – С.Д). П'ятиматчева битва чекала на українських шанувальників гри 5x5 і у фіналі сезону 2022/2023 років, у якій ХІТівці перемогли івано-франківський Ураган.

Цьогоріч команда з Києва — знову у фіналі: в 1/2 ХІТ у трьох матчах поспіль був сильнішим за ще один столичний колектив SkyUP (5:2, 4:3, 3:1). А ось у паралельній серії до трьох перемог справжню чотирираундову драму влаштували івано-франківський Урагана львівська Енергія, розв’язку якої ми побачимо у п’ятому матчі.

Як команди зіграли в сезоні?

У трьох матчах регулярного чемпіонату «енергетичне дербі», а так називають протистояння Енергії та Урагана (команди засновані місцевими обленерго – авт.) завершилось на користь івано-франківців (1:3, 4:3, 0:4).

За підсумком футзальної регулярки Ураган із 70 набраними очками з першого місця вийшов у плей-оф Екстра-ліги, а Енергія із 46 балами стала п’ятою.

В 1/4 змагань енергетики з Івано-Франківська двічі перемогли й вибили з плей-оф восьму команду чемпіонату — рівненський Кардинал. Енергетикам зі Львова знадобилось три матчі, аби у серії до двох перемог залишити за бортом змагань четверту команду турніру — Сокіл із Хмельницького.

Далі на Ураган та Енергію чекало очне протистояння.

Історія півфінальної серії

Перший матч приймає Івано-Франківськ.

На 10-й хвилині Ураган, завдяки дальньому пострілу Шотурми, виходить вперед, а через хвилину, після кутового Моспан подвоює перевагу драконів (прізвисько Урагану — авт.). Потужним ударом на 32-й хвилині відставання Енергії, яка залучила 5-го польового, скорочує Кузь. Та вже на 35-й рахунок знову стає 3:1 на користь Урагану — після незрозумілих дій голкіпера львівських «енергетиків» дубль оформлює Шотурма. 36-та хвилина гри: Енергія вкотре замість голкіпера випускає 5-го польового, і ризик завершується голом Зварича, який знову скорочує відставання. Попри моменти, які обидві команди ще встигли створити за 4 хвилини до кінця гри, і суперечки за шостий фол Урагану, який давав право пробити пенальті Енергії на останніх секундах поєдинку, забитий м'яч Зварича став останнім у матчі — 3:2 на користь івано-франківців і 1:0 у серії.

Другий матч протистояння вже через день і теж в Івано-Франківську.

Першими вперед знову виходять господарі — цього разу на 11-й хвилині. Помилка «зелено-білих» біля власних воріт призводить до голу Британа. Після цього епізоду супершанси забити були в обох колективів, але на наступний гол вболівальники чекали аж до 37-ї хвилини. Легендзевич пресингом змусив помилитися захист «драконів» і холоднокровно зрівняв рахунок для Енергії. За 57 секунд до кінця гри львів'яни, які вкотре в тому матчі вийшли на паркет із п’ятим польовим, голом Зварича, здавалося, закрили поєдинок. Але то був ще далеко не кінець. За останні секунд 40 глядачі побачили незабитий Михайлом Грициною з Урагану 10-метровий пенальті за шостий фол Енергії та перспективний вихід львів’ян на ворота франківців, які врятував польовий гравець. А за 5 секунд до кінця гри сталося те, за що ми і любимо футзал. Микола Грицина потужним дальнім ударом красиво зрівняв рахунок і перевів гру в додаткові тайми.

За наступні 10 хвилин вболівальники голів не побачили, зате побачили пенальті. Чотири забиті Енергією і три — Ураганом. 1:1 у серії, яка переїжджає до Львова.

Третій матч у Львові.

Після обміну перемогами в Івано-Франківську протистояння переїхало до міста Лева, а це — хороша можливість для Енергії закрити серію до трьох перемог у рідних стінах, де команда Легчанова почувається дуже впевнено. Для цього треба перемагати в наступних двох матчах, тільки от біда — Павленко своїм хлопцям з Урагану поставив таке ж завдання.

У підсумку вийшов поєдинок, багатий на моменти, але бідний на голи. Єдиний м'яч у зустрічі на 15-й хвилині потужним пострілом забив Михайло Грицина. Енергія найкращий шанс, аби відігратись, мала на 39-й, але Пелех схибив, пробиваючи шестиметровий пенальті за гру рукою.

Так «Ураган» знову повів у серії — 2:1.

Матч №4, теж наступного дня

Львівські вболівальники, які прийшли у спорткомплекс Галичина, вимагали реваншу, тож гравці Енергії вирішили не затягувати. Перший м’яч у ворота Урагану залетів вже на 3-й хвилині — відзначився Кузь, на 8-й — рахунок став 2:0 на користь господарів, забив Пелех. На 9-й хвилині могло бути й 3:0, але івано-франківців врятувала поперечка. Всі спроби Урагану відігратись зупиняв воротар Енергії Кардаш — аж до 14 хвилини, коли з близької відстані його пробив Фаренюк. Але вже за хвилину Кузь оформлює дубль і знову робить рахунок комфортним для Енергії — 3:1.

Ще 3 м'ячі глядачі побачили у другій двадцятихвилинці. Так, на 24-й хвилині Ураган, зусиллями Масевича, скоротив відставання. Вогняною, як і у другому матчі серії, знову вийшла кінцівка. Пелех на 39-й хвилині робить рахунок на табло 4:2, забивши у порожні ворота команди з Франківська, яка завершувала матч із 5-м польовим. А гольову крапку у матчі на 40-й хвилині ставить Микола Грицина.

4:3 на користь львів’ян і 2:2 у цій фантастичній серії, яка знову переїжджає до Івано-Франківська.

Фіналіст визначиться цими вихідними

Хто складе компанію київському ХІТу у фіналі Екстра-ліги сезону 2023/2024 років дізнаємося у суботу, 1 червня.

5-та, вирішальна гра серії між Ураганом та Енергією у Манежі спорткомплексу Коледжу фізичного виховання в Івано-Франківську розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряму трансляцію шукайте на YouTube-каналі ФутзалLIVE.

Переможець змагатиметься за чемпіонство, переможений — за бронзу. Хто з пари Ураган – Енергія де буде – прогнозувати не беруся. Єдине, що можу сказати точно, так це те, що матч, як і його чотири попередники, буде вогняним.

Фото: НФК Ураган

Святослав Драбчук, для Чемпіона