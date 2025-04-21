Визначились усі чвертьфінальні пари, неочікуваний суддівський дебют: головне про 22 тур Екстра-ліги

Відповідь на найголовніше питання – як виглядатимуть чвертьфінальні пари плейоф, футзальна Екстра-ліга отримала лише за підсумками останнього, 22 туру регулярного чемпіонату. Вісімка команд, які поведуть боротьбу за титул чемпіона країни та за ті два місця, що дозволять представляти Україну в Лізі чемпіонів, була відома ще два тижні тому, а хто в ній з ким зіграє, тут існувало кілька варіантів. Вплив на них мали чотири гри туру, і перша з них сформувала одразу дві пари чвертьфіналістів.

У першому колі київський SkyUp Futsal переміг Енергію у Львові 5:3, але щоб посісти в турнірній таблиці місце вище за енергетиків, "авіаторам" потрібно було зробити це ще раз. Це було важливим з двох аспектів. Перший – стратегічний, щоб в плейоф мати над львів’янами перевагу власного майданчика, другий – психологічний, який надавали дві перемоги у двох іграх регулярного чемпіонату. Команда Тараса Шпички впевнено виконала своє завдання перемогою 4:1, що визначило не тільки чвертьфінальну пару SkyUp Futsal – Енергія, а й Сокіл – Ураган.

Гра в Івано-Франківську між командами Романа Ковальчика та Юрія Іванишина, втративши своє турнірне значення, залишилася актуальною для обох команд, яким грати між собою не тільки в плейоф, а і найближчого четверга у чвертьфіналі Кубку України, що пройде в Києві в форматі Фіналу восьми. Франківці після поразки в першому колі 3:5 дуже прагнули реваншу.

Здобувати його "ураганівцям" потрібно було на очах лише керівництва клубу, адже за день до гри стало відомим, що гра пройде без вболівальників через те, що за рішенням Ради оборони Івано-Франківської області усі масові заходи в місті та області тимчасово скасовані з міркувань безпеки. Сокіл відсутність турнірної мотивації не розхолодила, команда, попри наявність чотирьох травмованих гравців, підійшла до гри професійно і відповідально, і вдруге в "регулярці" перемогла Ураган, цього разу з рахунком 2:1.

В турнірній таблиці залишалася відкритою тема, яка з команд з Дніпропетровщини, Суха Балка чи Athletic Futsal, посяде сьоме місце, а яка восьме. Атлети свій крок до сьомого місця зробили перемогою над МСК Харків, яка була відверто "на жилах". Тривалий час дніпрянам потрібно було наздоганяти "містян", коли вони поступалися 0:1, 1:2, 2:3, але в середині другого тайму команда Олександра Кабаненка все ж таки знайшла потрібні аргументи, забила двічі й в підсумку перемогла 5:3.

Athletic Futsal – МСК Харків

Доля сьомого місця залишалася в руках не тільки Сухої Балки, але і ХІТа. Кияни в теорії могли обирати собі суперника в першому раунді плейоф. Щоб це була Суха Балка, а не Athletic Futsal, потрібно було програти вдома жовтоводцям, але це могло кинути тінь на спортивну складову гри. Чемпіони України не стали грати в закулісні ігри, переконливо провели перші 20 хвилин, які завершили на свою користь 3:1, довести ж гру до підсумкової перемоги 5:1 було справою техніки.

Останнім шансом для львівського in.IT зіскочити з останнього місця за підсумком сезону була гра з Aurora Team, в якій команді Назарія Станкевича потрібно було зробити неймовірне – взяти у переможця регулярного чемпіонату бодай одне очко. На диво "айтішники" могли вирішити це завдання. Коли Олександр Шпак скоротив рахунок до 1:2, до завершення гри залишалося ще півтори хвилини. Часу на порятунок цілком достатньо, але львів’янам забракло холоднокровності, і уникнути дев’ятнадцятої поразки в сезоні їм не вдалося.

Для in.IT сезон-2024/25 повністю завершився, те ж саме можна казати й стосовно МСК Харків. А от для Кардиналу-Рівне та Любарту, які також не потрапили до плейоф, він ще триває. В очному матчі, який відбувся в Рівному, команди билися виключно за престиж та преміальні, і краще це вдалося рівнянам, які перемогли 4:2. Команди Євгена Ланка та Назара Бугайчука є учасниками "Фіналу восьми" Кубку України, на скільки ігор для них пролонгується сезон – на одну, дві чи навіть три, дізнаємося найближчим часом.

Гра туру

Центральною в турі була гра в Києві між SkyUp Futsal та Енергією. Вона і сама по собі виглядала привабливою, адже зустрічалися п’ята та четверта команда турнірної таблиці, і це на момент початку гри. До того ж результату гри з нетерпінням очікували в Урагані, який перед заключним туром фігурував серед претендентів на п’яте місце. Момент, який впав в очі ще до початку гри – відсутність в заявці Енергії чи не вперше в сезоні Володимира Кардаша, і це, як з’ясувалося пізніше, вплинуло на перебіг подій в грі дуже суттєво. На підміні у молодого Романа Кітора був ще молодший Святослав Дубик, весь досвід якого в Екстра-лізі обчислювався кількома хвилинами.

Досвідчені "авіатори" не могли не відчувати, де у суперника тонке місце, і одразу почали завантажувати Кітора роботою. Вбивчий момент виник вже на 3-й хвилині, коли Кітора не було в "рамці", але Лукас примудрився влучити в Теряєва, який стояв на лінії воріт.

Епізод, який можна вважати ключовим, стався на 15-й хвилині. Роман Кітор ввів м'яч в гру, після чого несподівано схопився на лікоть.

Роман одразу сам відчув, що з ним щось серйозне, тому попрямував на лаву запасних, а на майданчик змушений був виходити Святослав Дубик, який, як відмітив після гри Валерій Легчанов, "до гри був не готовий психологічно". Зміна воротаря застукала зненацька всю Енергію, і протягом двох хвилин Лукас двічі вразив ворота львів’ян. Провини в обох голах Дубика не було, була розгубленість в діях біля його воріт всієї команди, і SkyUp Futsal цим залюбки скористався.

Ще до перерви Енергія почала грати з п’ятим, адже в грі в форматі "чотири на чотири" львів’яни виглядали блідо. Гра з п’ятим польовим пішла від гостей одразу і в другому таймі, але нічого створити не виходило. Скоротити рахунок Енергії все ж таки вдалося, але завдяки випадковому пенальті. SkyUp Futsal одразу відповів голом-красенем Боба зі штрафного. Це дещо прибило енергетиків, а гол Морено у порожні остаточно добив, після чого Валерій Легчанова відмовився від гри з п’ятим, і на майданчику почали грати далекі резервісти.

За підсумком цієї гри SkyUp Futsal та Енергія провели рокірування, що означає, що в їхньому чвертьфінальному протистоянні "авіатори" будуть мати перевагу власного майданчика. Що ще не менше цікаве, SkyUp Futsal виграв у Енергії в регулярному чемпіонаті обидві гри, тому абсолютно по ділу, що в турнірній таблиці він фінішував вище.

Гол туру

М’ячі, забиті прямим ударом зі штрафного, завжди виглядають ефектно, тому в турі не можна було оминути увагою гол, який на 29-й хвилині гри туру забив бразилець Боб. Коли м'яч після порушення Андрія Цілика на Шаропіньо (відвертий поштовх) був встановлений на відстані 15 метрів віл воріт, пробивати штрафний "авіатори" довірили Бобу, а коментатор гри Богдан Ісаєв, як щось відчуваючи, попередив глядачів зараз буде щось цікаве. І дійсно – удар бразильця був як з гармати, і м'яч влетів у верхній кут воріт.

Наскільки гол Боба зі штрафного був ефектним, настільки ж він був і важливим. За хвилину до цього Енергія, програючи 0:2, скоротила відставання до 1:2, але Боб своїм пострілом показав, що все в цій грі залишається під контролем команди Тараса Шпички.

Швидкострільність туру

На ура для МСК Харків розпочалася гра в Дніпрі. Не минуло і хвилини, як Кирил Братенко свій забіг уздовж лівої бровки завершив ударом метрів з десяти, і Богдан Мещеряков не зміг врятувати свою команду.

Сталося це на 46-й секунді, через що гол Братенка потрапляє до рейтингу найшвидших м’ячів, забитих на першій хвилині. Місце у цього голу буде десятим, потіснивши ще чотири голи.

За підсумком регулярного чемпіонату рейтинг швидких м’ячів прийняв такий вигляд:

1. 10 секунда – Костянтин Абзалов (Сокіл), 18 тур, гра Любарт – Сокіл

2. 17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія

3. 26 секунда – Рафінья (SkyUp Futsal), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

4. 28 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 18 тур, гра SkyUp Futsal – Суха Балка

5. 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне

6. 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне

7. 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган

8. 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT

8. 45 секунда – Роман Горпинич (ХІТ), 16 тур, гра SkyUp Futsal – ХІТ

10. 46 секунда – Кирил Братенко (МСК Харків), 22 тур, гра Athletic Futsal – МСК Харків

11. 49 секунда – Артем Шеремет (Суха Балка), 20 тур, гра Ураган – Суха Балка

11. 49 секунда – Едуард Волков (Кардинал-Рівне), 16 тур, гра Кардинал-Рівне – in.IT

13. 58 секунда – Ігор Чернявський (ХІТ), 14 тур, гра Любарт – ХІТ

14. 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

Пенальті туру

Четвертий тур поспіль в Екстра-лізі не обходиться без призначення пенальті, і після того, як в 19-му турі Ростислав Семенченко (Aurora Team) не переграв голкіпера SkyUp Futsal Іллю Бакінського, всі наступні пенальтисти вправно виконали свою роботу. Останні двоє – це Ярослав Квасній і Бахман Фаталієв.

На 28-й хвилині гри SkyUp Futsal – Енергія м'яч після прострілу львів’янина Андрія Теряєва влучив в руку гравцю господарів Денису Сніцаренку, і миттєво пролунав свисток про призначення пенальті. Для гостей, які поступалися 0:2, це був важливий момент, тому удар довірили Ярославу Кваснію, який цього сезону вже забивав шестиметровий. Не підвів Ярослав і цього разу, коли м'яч і Іллю Бакінського він розвів по різних кутах.

Також за гру рукою був призначений пенальті й у Дніпрі, де грали Athletic Futsal та МСК Харків. На 11-й хвилині дніпрянин Владислав Васильєв біля самої лінії воріт м'яч, який вже котився у ворота, зупинив рукою, і рішення арбітрів також було миттєвим – пенальті. За рахунку 1:1 до шестиметрової позначки пішов капітан харків’ян Бахман Фаталієв і пробив без шансів для воротаря Богдана Мещерякова.

Енергія вчетверте пробивала пенальті, тричі їх реалізувала, і двічі це робив Ярослав Квасній. У ворота SkyUp Futsal шестиметровий був призначений втретє, а реалізований вдруге. А от МСК Харків довелося чекати аж до заключного туру регулярного чемпіонату, щоб отримати право на пенальті, і після удару Бахмана Фаталієва його реалізація стовідсоткова. У ворота Athletic Futsal пенальті був призначений вчетверте, з яких реалізовані три.

Кількість призначених пенальті за підсумком регулярного чемпіонату склала 27, з яких забиті 21, і відсоток реалізації складає 77,78%. Підсумовуючи цей етап чемпіонату, зазначимо, що жодного разу не били пенальті Athletic Futsal та Кардинал-Рівне, а не призначалися пенальті у ворота трьох команд – Енергії, Любарту та in.IT.

Дабл-пенальті туру

За рахунку 3:1 в грі між ХІТом та Сухою Балкою у гостей була чудова нагода скоротити своє відставання до мінімуму, коли на останній хвилині першого тайму Артур Подлюк порушив правила на Анатолії Мілінькому. Це було шосте порушення ХІТа, яке потягнуло за собою призначення дабл-пенальті. Штатним дабл-пенальтистом у жовтоводців є їхній капітан, який цього сезону вже тричі підходив до 10-метрової позначки, але з перемінним успіхом. В Києві у Мілінького був четвертий підхід і після його удару м'яч влучив в штангу воріт, в яких в момент удару був Олександр Сухов.

Після промаху Мілінького Суха Балка ще більше погіршила свою статистику пробиття дабл-пенальті. З шести 10-метрових жовтоводці змогли забити лише одного разу, коли в 12-му турі той же Мілінький вразив ворота МСК Харків. До 22-го туру ХІТ був серед трьох команд, у воротах яких не призначалися 10-метрові, за підсумком регулярного чемпіонату їх залишилося дві – це Енергія і Кардинал-Рівне.

Загальна кількість призначених дабл-пенальті в регулярному чемпіонаті склала 37, з яких забиті були лише 12, відсоток реалізації 32,43%.

Автогол туру

Більше 13 хвилин дуже гідно трималися проти ХІТа гравці Сухої Балки, але потім примудрилися протягом 54-х секунд пропустити тричі. Початок цьому колапсу поклала атака киян, в якій Андрій Мельник пробив по воротах, і м'яч від ноги Тараса Рибака влетів до сітки.

Автогол Рибака став для Сухої Балки третім, а сам Тарас п’ятим гравцем, які вражали свої ворота двічі, разом з Олександром Ліфером (SkyUp Futsal), Миколою Грициною (Енергія), Максимом Літвіновим (SkyUp Futsal) та Владиславом Константіновим (in.IT). Загалом у "регулярці" зафіксовані 28 автоголів, які в пасиві 23-х гравців. Найбільше з голами допомагали суперники Кардиналу-Рівне, це було 5 разів, і лише одна команда, Любарт, всі свої 38 м’ячів забила власними зусиллями.

Найбільше власні ворота вражали гравці in.IT – 6 разів та Енергії – 5 разів. Тільки дві команди не допомагали суперниками з голами, це Сокіл і Athletic Futsal.

Червона картка туру

Та рука, за яку у ворота Athletic Futsal був призначений пенальті й був забитий м'яч, це не єдиний негативний наслідок для команди з Дніпра. Якщо в грі в Києві сталося випадкове влучання м’яча в руку, яке трактується як ненавмисна гра, і Денис Сніцаренко не отримав навіть жовту картку, то гра рукою в штрафному майданчику Владислава Васильєва це те, про що в народі кажуть "фол останньої надії". Якби не рука, то м'яч закотився у ворота, і тому таке порушення це червона картка.

Команді з Дніпра так і не вдалося відіграти весь сезон без того, щоб її гравця не вилучили з майданчика, адже це була перша червона для Athletic Futsal. До того ж, в неї ще один наслідок – Владислав не зможе допомогти своїй команді в першому чвертьфінальному матчі плейоф.

Васильєв став шістнадцятим гравцем в сезоні, який не дограв гру через жорстке рішення арбітрів, але загалом гравці вилучалися на один раз більше. Гравець Сокола Микола Сохорук так і залишився єдиним, кого вилучали з майданчика двічі.

Про нього вже забули, а він повернувся

Минулого сезону єдиним легіонером в Екстра-лізі був бразилець Морено. Особистість в українському футзалі він не нова, адже ще на початку десятих років грав в Урагані. Цього сезону Морено зосередився в SkyUp Futsal на адміністративній роботі, з появою численних легіонерів виконуючи функції перекладача.

На цій посаді Морено почувався непогано, і за його зовнішнім виглядом з зайвою вагою можна було б зробити висновок, що свою активну кар’єру 33-річний бразилець вже завершив. Яким же неймовірним був подив, коли Морено вийшов на представлення гравців перед грою з Енергією! Ще більшим подив був від того, в якій ідеальній фізичній формі він знаходився, нібито і не було з десяток зайвих кілограмів.

Якою ж була перерва у Морено у виступах за SkyUp Futsal? Виявляється, що понад рік. У чемпіонаті України він востаннє брав участь в грі ХІТ – SkyUp Futsal, яка відбулася 17 лютого минулого року. Після того Морено 23 лютого 2024 року зіграв ще в кубковій грі проти Агромату, і більше в заявку не потрапляв.

Щодо гри з Енергією, то треба визнати, що Морено відіграв так, нібито і не було в нього великої перерви, до того ж – дуже корисно. На 36-й хвилині за рахунку 3:1 Морено зліва з гострого кута ефектно вразив порожні ворота, чим зняв в грі всі питання й остаточно оформив своїй команді четверте місце за підсумком регулярного чемпіонату.

SkyUp Futsal – Енергія

Регулярний чемпіонат Києва

У межах регулярного чемпіонату відбулося шість київських дербі, що дозволяє сформувати турнірну таблицю стосунків столичних команд, які складають четверту частину всієї Екстра-ліги. Проміжним чемпіоном Києва є Aurora Team, яка двічі обіграла SkyUp Futsal та двічі зіграла внічию з ХІТом, що дає команді Євгена Задорожного 8 очок за різниці забитих та пропущених м’ячів 16:10.

Другим на проміжному фініші є ХІТ, який два очки здобув з Aurora Team, а зі SkyUp Futsal обмінявся перемогами. Це 5 очок за негативної різниці забитих і пропущених 14:17. І, нарешті, поки що бронзовий призер – SkyUp Futsal, в активі якого перемога над ХІТом, і це 3 очки з різницею забитих і пропущених 15:18.

Непідкорена столиця

А як же нестоличні команди грали проти трьох київських клубів? Найкраще проти киян зіграв Ураган, який внаслідок двох перемог над SkyUp Futsal та нічиєї з ХІТом додав до свого активу 7 очок. Далі йде Сокіл, який зі SkyUp Futsal взяв 4 очки плюс одне з Aurora Team, і це загалом 5 очок. Третє-четверте місце поділяють дві дніпровські команди, які по разу обіграли SkyUp Futsal. В п’ятірці команд, які взяли очки у київських клубів, Кардинал-Рівне, який одного разу зіграв внічию з ХІТом.

Не спромоглися розжитися очками в іграх з киянами 4 команди – Енергія, Любарт, МСК Харків та in.IT.

Суха серія

Один з моментів, який був цікавим перед грою Енергії в Києві, скільки ж протримає свої ворота "сухими" голкіпер львів’ян Роман Кітор, якому 26 квітня виповниться 21 рік. В попередніх іграх енергетиків Роман в матчах з Любартом і Athletic Futsal відіграв на нуль, а востаннє пропустив в дограванні гри з Сухою Балкою, коли за 18:33 до її завершення не виручив Енергію після удару Тараса Рибака. Тож, Кітор тримав свої ворота в недоторканості 98 хвилин 33 секунд.

В Києві голкіпера Енергії могли пробити дуже швидко, але на 3-й хвилині Теряєву пощастило опинитися на лінії воріт, в нього і влучив Лукас. На жаль, ми так і не взнаємо, як довго б "авіатори" мучилися з Романом Кітором. В першому таймі він зазнав травми, через яку не зміг продовжити гру. Сталося це тоді, коли до завершення першої 20-хвилинки залишалося 5 хвилин 22 секунд. Залишається лише порахувати, що реальна суха серія Кітора протягнулася 113 хвилин 11 секунд, і побажати Роману якнайшвидшого повернення на майданчик. Він для своєї команди є зараз дуже важливим.

Випадковий суддівський дебют

Чимало в турі відбулося такого, про що можна сказати, що це було в сезоні вперше. Серед цих подій – несподіваний дебют луцького арбітра Олександра Леончука, який в Рівному провів свій перший матч на рівні Екстра-ліги, і з цим є дві цікавинки.

По-перше, доволі неочікувано можна було побачити, що на виїзну гру команди з Луцька третім арбітром був призначений арбітр також з цього міста. Неочікувано, бо загалом така практика не застосовується. Це якби, наприклад, на гру в Києві між ХІТом та Соколом третім арбітром була призначена хмельницька арбітриня Каріна Лучковська, або, навпаки, на гру між цими командами в Хмельницькому третім арбітром відрядили киянина Дмитра Каркаєва. Втім, саме таку картину ми побачили стосовно Олександра Леончука.

Втім, є ще і по-друге. Коли суддя-інформатор оголосив склад суддівської бригади, то Олександр Леончук вийшов на майданчик як другий арбітр, в той час, як киянин Дмитро Каркаєва, який мав бути на грі між Кардиналом-Рівне та Любартом другим, вийшов на майданчик як третій рефері. Як же це стало можливим? Виявляється, що через запізнення Дмитра Каркаєва на гру.

Кардинал-Рівне – Любарт

Коли до гри залишалося хвилин 15, його в спорткомплексі ще не було, бо він був десь на під’їзді, тому і було прийняте рішення, щоб другим арбітром став Олександр Леончук. Каркаєв таки встиг до початку гри, але через те, що він не розминався і не готувався до неї, на нього були покладені обов’язки третього арбітра.

Прогрес регулярного чемпіонату

Цього сезону команди в регулярному чемпіонаті провели по 22 гри, в той час, як минулого сезону в "регулярці" було 27 турів. Втім, менша кількість ігор не завадила трьом командам набрати більшу кількість очок.

Найбільшого прогресу при перерахунку очок в середньому за гру досяг SkyUp Futsal. Якщо минулого сезону "авіатори" забрали 35 очок, що в середньому було 1,296 очка за гру, то цього сезону в їхньому активі 40 очок, і це 1,818 очка за гру.

Прогрес в три очки в Aurora Team – 60 очок проти 57, в середніх показниках це 2,727 очка за гру проти 2,111. Після перемоги над Ураганом перевищив свій тогорічний показник і Сокіл. Рік тому у команди Романа Ковальчика було 46 очок, зараз же вона набрала на одне більше, а в середніх показниках це 2,136 очка за гру проти 1,704.

Якщо хтось забув, то минулого сезону SkyUp Futsal, Aurora Team та Сокіл фінішували за підсумками всього чемпіонату відповідно на четвертому, п’ятому та шостому місцях. Щось підказує, що дехто з цієї трійці (а може вся трійця, чому б і ні) змістить з п’єдесталу когось, хто на ньому був в сезоні-2023/24 – ХІТ, Енергію та Ураган.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Після двадцять другого туру маємо можливість підбити бабки в прямому сенсі цього виразу. Одразу чотири команди – Кардинал-Рівне, Любарт, МСК Харків, ХІТ – отримали в іграх понад дві картки, що змусить їх перерахувати на р/р Асоціації футзалу України по 5000 гривень.

Цікаво, що Любарт до заключного туру залишався єдиним клубом, гравці якого були дисциплінованими й понад дві жовті картки в одній грі не отримували. А дивним, що в цьому списку ХІТ, адже гра з Сухою Балкою для чемпіонів України нічого не вирішувала, але гравці отримали аж чотири картки. Особливо прикрою вона є для Андрія Мельника. Його жовта – четверта в сезоні, і це дискваліфікація, яка переноситься на першу гру плейоф.

Проміжною сумою штрафів (у плейоф їх теж варто очікувати чимало) на користь АФУ стали 185 тисяч гривень, які між клубами розподіляються таким чином:

35 тис. – SkyUp Futsal

25 тис. – Суха Балка

по 20 тис. – in.IT, ХІТ, МСК Харків

по 15 тис. – Athletic Futsal, Aurora Team, Кардинал-Рівне

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія, Любарт.

Анатолій Подвойський