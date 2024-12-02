Зірковий одноклубник Трубіна своїм подарунком довів фанатів Бенфіки до сліз

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія зробив подарунок фанатам після нещодавнього матчу проти Ароуки (2:0).

Аргентинець після фінального свистка пішов до трибун, де побачив сімейну пару разом із дитиною, яким вручив свою ігрову футболку.

Родина не стримала емоцій, почавши дружньо плакати і обійматися. Цей момент потрапив на камеру та миттєво розійшовся у соцмережах.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ді Марії 4 голи та 2 асисти в 11 матчах чемпіонату Португалії.

Після 11 турів Бенфіка займає друге місце, набравши 28 очок.