Справжній "Лускунчик": Юна зірка Реала відзначилася гидким вчинком у матчі з Алавесом

Реал вчора ледь не втратив перемогу у матчі з Алавесом (3:2), проте дехто міг залишитись без дечого набагато важливішого.

Нападник "вершкових" Ендрік під час одного з ігрових епізодів вдарив поміж ніг гравцю із протилежної команди. Бразильца не за правилами опікали на полі, тому він вирішив відповісти на це дуже брудним прийомом.

Вболівальники у соцмережах теж не стали таке терпіти, через що вигадали гравцю нове прізвище. Тепер Ендріка у фанатських колах називають "Лускунчиком". Самі розумієте чому.

Нагадаємо, 18-річний бразилець перейшов до Реала цього літа за 47,5 млн євро, підписавши контакт до липня 2030 року.

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У нинішній кампанії Ла Ліги на рахунку форварда один гол у шести матчах.