Вибрався із любовного трикутника: одноклубник Мудрика розійшовся з нареченою відомого репера

Вінгер Челсі Джейдон Санчо відписався від відомої блогерки Нани Раджель після недовготривалих стосунків.

Читайте також : Відео Фото Лідер Баварії близький до розлучення із дружиною-моделлю, з якою прожив 15 років

Англійський футболіст з березня був помічений у компанії дівчини, яка є нареченою американського репера Boosie Badazz. Про це гравець дізнався лише нещодавно, через що був змушений розірвати стосунки з Наною.

Санчо та Раджель відписалися один від одного у соціальних мережах, тим самим розвіявши чутки про роман у ЗМІ.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного англійця 3 результативні передачі у 5 матчах АПЛ.

Джейдон виступає за Челсі на правах оренди. Контракт футболіста належить Манчестер Юнайтед.