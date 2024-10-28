Вибрався із любовного трикутника: одноклубник Мудрика розійшовся з нареченою відомого репера
Санчо та Нана
Вінгер Челсі Джейдон Санчо відписався від відомої блогерки Нани Раджель після недовготривалих стосунків.
Англійський футболіст з березня був помічений у компанії дівчини, яка є нареченою американського репера Boosie Badazz. Про це гравець дізнався лише нещодавно, через що був змушений розірвати стосунки з Наною.
Санчо та Раджель відписалися один від одного у соціальних мережах, тим самим розвіявши чутки про роман у ЗМІ.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного англійця 3 результативні передачі у 5 матчах АПЛ.
Джейдон виступає за Челсі на правах оренди. Контракт футболіста належить Манчестер Юнайтед.