Житлобуд-1 здобув перемогу над Кривбасом: результати матчів жіночого чемпіонату України

19 травня відбувся один матч 9 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.

Харківський Житлобуд-1 впевнено переграв криворізький Кривбас. Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Всі голи були забиті у другому таймі. Харків'янки тричі відзначились та зробили рахунок розгромним, а гравчині Кривбаса зуміли відіграти лише один м'яч.

Чемпіонат України серед жінок

9 тур, 19 травня

"Чемпіонська" група

Житлобуд-1 — Кривбас 3:1 (0:1)

Голи: 1:0 — 46 Хіміч, 2:0 — 60 Корнацька, 3:0 — 73 Кочнєва, 3:1 — 78 Колодій

Сьогодні буде зіграний ще один матч в межах групи "Вибування".

16:00 Поділля — Динамо

Перемога дозволила Житлобуду-1 обійти ковалівський Колос та посісти друге місце за одну гру до завершення чемпіонату. Варто додати, що друга сходинка дає право зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Зазначимо, полтавська Ворскла вже достроково стала чемпіоном України цього сезону.