Житлобуд-1 здобув перемогу над Кривбасом: результати матчів жіночого чемпіонату України
19 травня відбувся один матч 9 туру другого етапу жіночого чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.
Харківський Житлобуд-1 впевнено переграв криворізький Кривбас. Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Всі голи були забиті у другому таймі. Харків'янки тричі відзначились та зробили рахунок розгромним, а гравчині Кривбаса зуміли відіграти лише один м'яч.
"Чемпіонська" група
Голи: 1:0 — 46 Хіміч, 2:0 — 60 Корнацька, 3:0 — 73 Кочнєва, 3:1 — 78 Колодій
Сьогодні буде зіграний ще один матч в межах групи "Вибування".
- 16:00 Поділля — Динамо
Перемога дозволила Житлобуду-1 обійти ковалівський Колос та посісти друге місце за одну гру до завершення чемпіонату. Варто додати, що друга сходинка дає право зіграти в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.
Зазначимо, полтавська Ворскла вже достроково стала чемпіоном України цього сезону.