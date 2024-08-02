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Жирона вже намагається підписати форварда на заміну Довбику

Ігор Чернявський — 2 серпня, 11:47
Жирона вже намагається підписати форварда на заміну Довбику

Жирона розглядає нападника Копенгагена Оррі Оскарссона в якості заміни для Артема Довбика, який от-от стане гравцем Роми.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто у своєму X (Twitter).

За його інформацією, місяць тому Жирона зробила Копенгагену пропозицію в розмірі 11 мільйонів євро + 2,5 млн бонусами, але данський клуб її відхилив.

Моретто пише, що оформити трансфер буде складно, адже зовсім нещодавно Оскарссон продовжив контракт. Окрім Жирони, ісландським форвардом також цікавиться Реал Сосьєдад.

Оррі демонструє чудову результативність у новому сезоні. 19-річний нападник уже забив 4 голи та віддав 2 асисти в чотирьох поєдинках.

Жирона Копенгаген Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Артем Довбик

Жирона

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