Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч з Арсеналом, Зінченко – у запасі

Іспанська Жирона та лондонський Арсенал назвали склади на 8 тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганкова розпочне гру з перших хвилин.Натомість Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.

Жирона

Арсенал

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



🆕 Neto makes debut

🔙 Odegaard returns from illness

😤 Trossard up top



Let's finish the group stage with a flourish, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2025

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на МEGOGO.

Жирона вже втратила шанси на вихід у плейоф, натомість Арсенал перебуває на третьому місці у турнірній таблиці.