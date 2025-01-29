Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч з Арсеналом, Зінченко – у запасі
Віктор Циганков
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Іспанська Жирона та лондонський Арсенал назвали склади на 8 тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганкова розпочне гру з перших хвилин.Натомість Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.
Жирона
Арсенал
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на МEGOGO.
Жирона вже втратила шанси на вихід у плейоф, натомість Арсенал перебуває на третьому місці у турнірній таблиці.