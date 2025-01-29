Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч з Арсеналом, Зінченко – у запасі

Олександр Булава — 29 січня 2025, 20:54
Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч з Арсеналом, Зінченко – у запасі
Віктор Циганков
Getty Images

Іспанська Жирона та лондонський Арсенал назвали склади на 8 тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Український півзахисник каталонського клубу Віктор Циганкова розпочне гру з перших хвилин.Натомість Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.

Жирона

Арсенал

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на МEGOGO.

Жирона вже втратила шанси на вихід у плейоф, натомість Арсенал перебуває на третьому місці у турнірній таблиці.

Арсенал (Лондон) Жирона Олександр Зінченко Віктор Циганков

Жирона

Циганков проти Зінченка, Шахтар поїде в гості до Боруссії Дортмунд та інші матчі 8 туру Ліги чемпіонів
Забарний б’є рекорди з клубом, а Довбик забиває вирішальний м’яч. Як там наші зіграли
Барселона огранізувала 18+ з Валенсією, Жирона з Циганковим програла Райо Вальєкано у 21 турі Ла Ліги
Циганков дізнався оцінку за участь у програному Жироною матчі проти Райо Вальєкано
Рома Довбика зіграє з Удінезе, Циганков із Жироною завітає до Райо Вальєкано: матчі українців у Європі

Останні новини