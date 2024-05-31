Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Вельсу
Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч третього туру кваліфікації Євро-2025 проти Вельсу.
Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Гра пройде у валлійському Лланелі на стадіоні "Парк Скарлетс". Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Початок — о 21:15 за киїським часом.
Вельс підходить до матчу в якості одноосібного лідера групи 4. У перших двох матчах "дракони" розгромили Хорватію 4:0 і розтрощили Косово 6:0.
Україна в першому турі змогла впевнено обіграти Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії.