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Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Вельсу

Микола Дендак — 31 травня, 20:16
Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Вельсу

Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч третього туру кваліфікації Євро-2025 проти Вельсу.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Гра пройде у валлійському Лланелі на стадіоні "Парк Скарлетс". Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Початок — о 21:15 за киїським часом.

Вельс підходить до матчу в якості одноосібного лідера групи 4. У перших двох матчах "дракони" розгромили Хорватію 4:0 і розтрощили Косово 6:0.

Україна в першому турі змогла впевнено обіграти Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії.

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