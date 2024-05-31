Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Вельсу

Жіноча збірна України оголосила стартовий склад на матч третього туру кваліфікації Євро-2025 проти Вельсу.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Гра пройде у валлійському Лланелі на стадіоні "Парк Скарлетс". Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Початок — о 21:15 за киїським часом.

Вельс підходить до матчу в якості одноосібного лідера групи 4. У перших двох матчах "дракони" розгромили Хорватію 4:0 і розтрощили Косово 6:0.

Україна в першому турі змогла впевнено обіграти Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії.