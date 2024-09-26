Жіноча Ворскла проведе вирішальний матч за вихід у групу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 26 вересня, Ворскла проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів-2024/25 проти Селтіка.

Початок матчу – о 21:15 за київським часом. Пряму трансляцію покаже телеканал XSPORT.

Гра відбудеться на стадіоні Альберта Бартлетта, на якому команди провели першу зустріч, яка була номінально домашною для Ворскли і завершилася з рахунком 1:0 на користь шотландок.

Команда-переможець отримає путівку у груповий етап Ліги чемпіонів. Нагадаємо, минулого сезону полтавки зупинилися у кроці від групи – у вирішальному протистоянні поступилися Ромі (1:9 за сумою двох матчів).