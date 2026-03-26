Кров, піт та сльози – що ви знаєте про матчі збірної України у "стиках"? ТЕСТ

Віталій Пасічний — 26 березня 2026, 12:00
Вже сьогодні, 26 березня, збірна України проведе найважливіший матч останніх років. У плейоф за право грати на чемпіонаті світу-2026 "головна команда" вийде проти збірної Швеції.

Переможець цього півфіналу зіграє із найсильнішим у парі Польща – Албанія за вихід на мундіаль.

Цей тест присвячений вирішальним матчам збірної України в боротьбі за вихід на ЧС та Євро. Пишіть результати у коментарі!

1/10

Почнемо з азів. Скільки разів збірна України відбиралася на чемпіонат світу через плейоф?

2/10

Причиною такої неприємної статистики є й не фарт у жеребкуванні. Яких успіхів досягали суперники збірної України після виходу на Мундіаль?

3/10

Збірна України могла б кваліфікуватися на Євро-2000 в боротьбі зі Словенією, якби не один гравець із майже пташиним прізвищем. Як його звали?

4/10

Хто з тренерів національної команди жодного разу не виводив збірну на стикові матчі?

5/10

Два футболісти збірної України, що грали з Францією у відборі на ЧС-2014 (2:0), досі продовжують кар'єру. Хто виходив на поле того легендарного матчу в Києві?

6/10

Сьогодні, майже гарантовано, в основі збірної України буде представник Бенфіки. А хто з гравців "орлів" виступав за національну команду в попередніх “стиках”?

7/10

Найчастіше у плейоф відбору на великі турніри ворота збірної захищали Шовковський й П'ятов, “стики” 2022-го відстояв Бущан, 2024-го – Лунін. Назвіть ще одного голкіпера, що грав у вирішальних поєдинках за національну команду.

8/10

У скількох "стиках" забивав найкращий бомбардир збірної України Андрій Шевченко?

9/10

Між матчами плейоф відбору проти словенців у 1999-му та 2015-му роках встигло змінитись все, окрім...

10/10

І куди ж без легендарного ляпу Олександра Шовковського. Кому належить культова фраза “Сашко, де ти гуляв?”

