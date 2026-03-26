Кров, піт та сльози – що ви знаєте про матчі збірної України у "стиках"? ТЕСТ

Вже сьогодні, 26 березня, збірна України проведе найважливіший матч останніх років. У плейоф за право грати на чемпіонаті світу-2026 "головна команда" вийде проти збірної Швеції.

Переможець цього півфіналу зіграє із найсильнішим у парі Польща – Албанія за вихід на мундіаль.

Цей тест присвячений вирішальним матчам збірної України в боротьбі за вихід на ЧС та Євро. Пишіть результати у коментарі!

1/10 Почнемо з азів. Скільки разів збірна України відбиралася на чемпіонат світу через плейоф? 1 Правильна відповідь: Жодного. Кваліфікація ставала успішною лише на Євро: -2016 та -2024. 2 Правильна відповідь: Жодного. Кваліфікація ставала успішною лише на Євро: -2016 та -2024. 3 Правильна відповідь: Жодного. Кваліфікація ставала успішною лише на Євро: -2016 та -2024. Жодного Правильна відповідь: Жодного. Кваліфікація ставала успішною лише на Євро: -2016 та -2024.

2/10 Причиною такої неприємної статистики є й не фарт у жеребкуванні. Яких успіхів досягали суперники збірної України після виходу на Мундіаль? Перемога на ЧС Правильна відповідь: "срібло" та "бронза" чемпіонату світу. Хорвати 1998-го стали третіми, німці 2002-го – другими. "Срібло" та "бронза" чемпіонату світу Правильна відповідь: "срібло" та "бронза" чемпіонату світу. Хорвати 1998-го стали третіми, німці 2002-го – другими. Повний комплект медалей на Мундіалі Правильна відповідь: "срібло" та "бронза" чемпіонату світу. Хорвати 1998-го стали третіми, німці 2002-го – другими. Перемога на Євро Правильна відповідь: "срібло" та "бронза" чемпіонату світу. Хорвати 1998-го стали третіми, німці 2002-го – другими.

3/10 Збірна України могла б кваліфікуватися на Євро-2000 в боротьбі зі Словенією, якби не один гравець із майже пташиним прізвищем. Як його звали? Андрій Воробей (не реалізував кілька моментів в обох матчах) Правильна відповідь: Міран Павлін. Усі пам'ятають про помилку Шовковського у Словенії, але після неї був матч-відповідь – і він закінчився з рахунком 1:1. Вирішальний м'яч забив Міран Павлін – півзахисник, який на той час грав у Бундеслізі. Міран Павлін (забив вирішальний гол у Києві) Правильна відповідь: Міран Павлін. Усі пам'ятають про помилку Шовковського у Словенії, але після неї був матч-відповідь – і він закінчився з рахунком 1:1. Вирішальний м'яч забив Міран Павлін – півзахисник, який на той час грав у Бундеслізі. Андрій Гусін (припустився помилки у Словенії) Правильна відповідь: Міран Павлін. Усі пам'ятають про помилку Шовковського у Словенії, але після неї був матч-відповідь – і він закінчився з рахунком 1:1. Вирішальний м'яч забив Міран Павлін – півзахисник, який на той час грав у Бундеслізі. Валерій Воробйов (пропустив простий гол у Києві) Правильна відповідь: Міран Павлін. Усі пам'ятають про помилку Шовковського у Словенії, але після неї був матч-відповідь – і він закінчився з рахунком 1:1. Вирішальний м'яч забив Міран Павлін – півзахисник, який на той час грав у Бундеслізі.

4/10 Хто з тренерів національної команди жодного разу не виводив збірну на стикові матчі? Йожеф Сабо Правильна відповідь: Олег Блохін. Збірна під керівництвом володаря Золотого м'яча-1975 групову стадію кваліфікації спочатку впевнено виграла, а згодом впевнено програла. Сабо вилітав від хорватів, Петраков – від Вельсу. Ребров пройшов боснійців та ісландців у плейоф відбору на Євро-2024. Олег Блохін Правильна відповідь: Олег Блохін. Збірна під керівництвом володаря Золотого м'яча-1975 групову стадію кваліфікації спочатку впевнено виграла, а згодом впевнено програла. Сабо вилітав від хорватів, Петраков – від Вельсу. Ребров пройшов боснійців та ісландців у плейоф відбору на Євро-2024. Олександр Петраков Правильна відповідь: Олег Блохін. Збірна під керівництвом володаря Золотого м'яча-1975 групову стадію кваліфікації спочатку впевнено виграла, а згодом впевнено програла. Сабо вилітав від хорватів, Петраков – від Вельсу. Ребров пройшов боснійців та ісландців у плейоф відбору на Євро-2024. Сергій Ребров Правильна відповідь: Олег Блохін. Збірна під керівництвом володаря Золотого м'яча-1975 групову стадію кваліфікації спочатку впевнено виграла, а згодом впевнено програла. Сабо вилітав від хорватів, Петраков – від Вельсу. Ребров пройшов боснійців та ісландців у плейоф відбору на Євро-2024.

5/10 Два футболісти збірної України, що грали з Францією у відборі на ЧС-2014 (2:0), досі продовжують кар'єру. Хто виходив на поле того легендарного матчу в Києві? Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко Правильна відповідь: Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. З Ракицьким і без Степаненка збірна була розгромлена в Парижі. А в Україні Ярмоленко навіть забив французам із пенальті. Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко Правильна відповідь: Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. З Ракицьким і без Степаненка збірна була розгромлена в Парижі. А в Україні Ярмоленко навіть забив французам із пенальті. Андрій Ярмоленко, Ярослав Ракицький Правильна відповідь: Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. З Ракицьким і без Степаненка збірна була розгромлена в Парижі. А в Україні Ярмоленко навіть забив французам із пенальті. Георгій Бущан, Тарас Степаненко Правильна відповідь: Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко. З Ракицьким і без Степаненка збірна була розгромлена в Парижі. А в Україні Ярмоленко навіть забив французам із пенальті.

6/10 Сьогодні, майже гарантовано, в основі збірної України буде представник Бенфіки. А хто з гравців "орлів" виступав за національну команду в попередніх “стиках”? Сергій Ателькін 1997-го Правильна відповідь: Кандауров та Яремчук. Роман навіть забив шотландцям, Кандауров вийшов на обидва матчі проти Словенії. Ателькін у Португалії грав лише у Боавішті. Сергій Кандауров, 1999-го Правильна відповідь: Кандауров та Яремчук. Роман навіть забив шотландцям, Кандауров вийшов на обидва матчі проти Словенії. Ателькін у Португалії грав лише у Боавішті. Роман Яремчук 2022-го Правильна відповідь: Кандауров та Яремчук. Роман навіть забив шотландцям, Кандауров вийшов на обидва матчі проти Словенії. Ателькін у Португалії грав лише у Боавішті. Кандауров та Яремчук Правильна відповідь: Кандауров та Яремчук. Роман навіть забив шотландцям, Кандауров вийшов на обидва матчі проти Словенії. Ателькін у Португалії грав лише у Боавішті.

7/10 Найчастіше у плейоф відбору на великі турніри ворота збірної захищали Шовковський й П'ятов, “стики” 2022-го відстояв Бущан, 2024-го – Лунін. Назвіть ще одного голкіпера, що грав у вирішальних поєдинках за національну команду. Валерій Воробйов Правильна відповідь: Максим Левицький. Воротар, який і в Україні не встиг стати зіркою, разом із дрімтим, що майже тим же складом дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, виходив проти Німеччини 2001 року. Лобановського, ймовірно, вразив перехід із Таврії до Сент-Етьєна, який Максим здійснив роком раніше. Максим Левицький Правильна відповідь: Максим Левицький. Воротар, який і в Україні не встиг стати зіркою, разом із дрімтим, що майже тим же складом дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, виходив проти Німеччини 2001 року. Лобановського, ймовірно, вразив перехід із Таврії до Сент-Етьєна, який Максим здійснив роком раніше. Максим Коваль Правильна відповідь: Максим Левицький. Воротар, який і в Україні не встиг стати зіркою, разом із дрімтим, що майже тим же складом дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, виходив проти Німеччини 2001 року. Лобановського, ймовірно, вразив перехід із Таврії до Сент-Етьєна, який Максим здійснив роком раніше. Ігор Кутєпов Правильна відповідь: Максим Левицький. Воротар, який і в Україні не встиг стати зіркою, разом із дрімтим, що майже тим же складом дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, виходив проти Німеччини 2001 року. Лобановського, ймовірно, вразив перехід із Таврії до Сент-Етьєна, який Максим здійснив роком раніше.

8/10 У скількох "стиках" забивав найкращий бомбардир збірної України Андрій Шевченко? 1 Правильна відповідь: 3. Ще 1997-го наш голденбой забив хорватам. 1999-го – словенцям. 2001-го відзначився голом престижу в Німеччині. 2 Правильна відповідь: 3. Ще 1997-го наш голденбой забив хорватам. 1999-го – словенцям. 2001-го відзначився голом престижу в Німеччині. 3 Правильна відповідь: 3. Ще 1997-го наш голденбой забив хорватам. 1999-го – словенцям. 2001-го відзначився голом престижу в Німеччині. 4 Правильна відповідь: 3. Ще 1997-го наш голденбой забив хорватам. 1999-го – словенцям. 2001-го відзначився голом престижу в Німеччині.

9/10 Між матчами плейоф відбору проти словенців у 1999-му та 2015-му роках встигло змінитись все, окрім... ...воротаря збірної України Правильна відповідь: тренера збірної Словенії. У XX столітті Україна приймала суперника в Києві, а у XXI – у Львові. Словенія ж із нами грали спочатку у Маріборі, а потім у Любляні. Шовковський до 2015-го закінчив кар'єру у збірній. А ось Сречко Катанець виводив збірну на обидва плейоф. ...тренера збірної Словенії Правильна відповідь: тренера збірної Словенії. У XX столітті Україна приймала суперника в Києві, а у XXI – у Львові. Словенія ж із нами грали спочатку у Маріборі, а потім у Любляні. Шовковський до 2015-го закінчив кар'єру у збірній. А ось Сречко Катанець виводив збірну на обидва плейоф. ...місця гри в Україні Правильна відповідь: тренера збірної Словенії. У XX столітті Україна приймала суперника в Києві, а у XXI – у Львові. Словенія ж із нами грали спочатку у Маріборі, а потім у Любляні. Шовковський до 2015-го закінчив кар'єру у збірній. А ось Сречко Катанець виводив збірну на обидва плейоф. ...місця гри в Словенії Правильна відповідь: тренера збірної Словенії. У XX столітті Україна приймала суперника в Києві, а у XXI – у Львові. Словенія ж із нами грали спочатку у Маріборі, а потім у Любляні. Шовковський до 2015-го закінчив кар'єру у збірній. А ось Сречко Катанець виводив збірну на обидва плейоф.