Збірна України U-15 перемогла однолітків з Італії на турнірі розвитку УЄФА

Сьогодні, 15 грудня збірна України, U-15 продовжила виступ на Турнірі розвитку УЄФА в Португалії, де здобула перемогу над Італією.

Основний час поєдинку завершився унічию 3:3, а в серії пенальті сильнішими були підопічні Дмитра Михайленка.

Турнір розвитку УЄФА

2-й тур

Україна – Португалія 3:3 (4:3 по пен)

Голи: Бодак (9, 56), Савченко (90+1) – Крочі (30, з пенальті), Доннер (71, 90+2).

Україна (U-15): Сичов, Дзюбенко (Мисюра, 46), Осьмухін (Гетманов, 46), Дячок (Валігурський, 64), Рибак (Борисов, 76), Бодак (Саричев, 76), Савченко, Бирладяну (Доник, 46), Мельченко (Ротар, 46), Богатир (Шевчук, 64), Кислянка (Яблонський, 46).

Заключний поєдинок наша команда проведе 18 грудня проти Туреччини (початок – о 13:00 за київським часом).

У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" з рахунком 0:3 програли Туреччині.