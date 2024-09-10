Збірна України зіграє з Чехією у 2 турі Ліги націй

Сьогодні, 10 вересня, збірна України проведе матч 2 туру Ліги націй-2024/25 проти Чехії.

Поєдинок відбудеться у Празі на Eden Arena. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Обидві команди невдало стартували в Лізі націй — Україна в номінально домашньому матчі поступилася Албанії (1:2), а Чехія на виїзді зазнала розгромної поразки від Грузії (4:1).

Раніше українці та чехи провели два офіційних матчі — обидва пройшли в межах Ліги націй-2018/19 і в обох "жовто-сині" здобули мінімальні перемоги — 1:2 на виїзді та 1:0 вдома.