Парадокс: збірна України піднялася в рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася з 25 на 24 місце в рейтингу ФІФА.

Цікаво, що після попереднього оновлення Україна зазнала двох поразок у Лізі націй – від Албанії (1:2) та Чехії (3:2), але це не завадило "синьо-жовтим" випередити Австралію, яка також невдало провела попереднє "вікно" – нульова нічия з Індонезією та мінімальна поразка від Бахрейну у відборі на чемпіонат світу-2026.

Зазначимо, що суперники команди Сергія Реброва по Лізі націй розташовуються значно нижче: Чехія – 46-та, Грузія – 66-та, Албанія – 67-ма. Свій наступниий матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.