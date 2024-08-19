Збірна Словаччини хоче натуралізувати 15-річного українського таланта

Словацький футбольний союз прагне натуралізувати 15-річного українського захисника Олексія Завору.

Про це повідомляє Футбол 24.

Лівий захисник отримав запрошення від збірної Словаччини U-17, яка готується до відбору на чемпіонат Європи. Наразі гравець та його сім'я не дали згоди на отримання громадянства.

Зазначається, що перші спроби натуралізації 15-річного футболіста були зроблені ще весною, але тоді оборонець був травмований.

Завора після повномасштабного вторгнення Росії покинув Харків. Останні два сезони він відіграв за братиславський Слован (команда 2009 року народження).

Нагадаємо, юнацька збірна України на Євро-2024 дійшла до півфіналу турніру, де поступилась Франції. Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.