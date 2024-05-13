Основний захисник збірної Бельгії ризикує пропустити Євро-2024

Захисник збірної Бельгії та французького Ренна Артур Теат ризикує пропустити чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє Le Soir.

У матчі 33 туру чемпіонату Франції проти Ланса (1:1) оборонця замінили на 57-й хвилині гри через травму щиколотки.

Гравець повинний пройти обстеження, за результатами якого стане відоме серйозності ушкодження і терміни відновлення.

Зазначимо, що Теат відіграв в усіх матчах національної збірної у відборі Євро-2024.

Нагадаємо, національна команда Бельгії, яка є суперником збірної України по групі Євро-2024, визначились з графіком підготовки до турніру.