Основний захисник збірної Бельгії ризикує пропустити Євро-2024
— 13 травня, 18:32
Захисник збірної Бельгії та французького Ренна Артур Теат ризикує пропустити чемпіонат Європи-2024.
Про це повідомляє Le Soir.
У матчі 33 туру чемпіонату Франції проти Ланса (1:1) оборонця замінили на 57-й хвилині гри через травму щиколотки.
Гравець повинний пройти обстеження, за результатами якого стане відоме серйозності ушкодження і терміни відновлення.
Зазначимо, що Теат відіграв в усіх матчах національної збірної у відборі Євро-2024.
Нагадаємо, національна команда Бельгії, яка є суперником збірної України по групі Євро-2024, визначились з графіком підготовки до турніру.