Заміна Карвахаля: Реал цікавиться захисником Манчестер Юнайтеда

Мадридський Реал цікавиться послугами захисника Манчестер Юнайтеда Діогу Далота.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" бачить у 25-річному оборонцю заміну для Дані Карвахаля. До цього фаворитом на місце іспанця був Трент Александер-Арнольд, який виступає за Ліверпуль, але він роздумує над продовженням контракту з командою.

Манчестер Юнайтед вважає португальського захисника основною фігурою у своїй команді та не має наміру сприяти його відходу. Попри це, Реал добре усвідомлює ситуацію, оскільки вважає, що 25-річний футболіст міг би ідеально вписатися в їхній стиль гри.

В сезоні 2023/24 Далот провів 50 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами, та віддавши 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 35 мільйонів євро.