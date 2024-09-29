Заміна Карвахаля: Реал цікавиться захисником Манчестер Юнайтеда
Мадридський Реал цікавиться послугами захисника Манчестер Юнайтеда Діогу Далота.
Про це повідомляє Fichajes.net.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" бачить у 25-річному оборонцю заміну для Дані Карвахаля. До цього фаворитом на місце іспанця був Трент Александер-Арнольд, який виступає за Ліверпуль, але він роздумує над продовженням контракту з командою.
Манчестер Юнайтед вважає португальського захисника основною фігурою у своїй команді та не має наміру сприяти його відходу. Попри це, Реал добре усвідомлює ситуацію, оскільки вважає, що 25-річний футболіст міг би ідеально вписатися в їхній стиль гри.
В сезоні 2023/24 Далот провів 50 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами, та віддавши 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 35 мільйонів євро.