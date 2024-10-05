Забарний – у старті Борнмута на матч 7 туру АПЛ проти Лестера

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 7 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Лестера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Дивитися зустріч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

One change from Monday.



Up those Chez 🩶💜 pic.twitter.com/D8swBt8MhO — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 5, 2024

Забарний у сезоні-2024/25 провів на полі 6 повних матчів за "вишень", результативними діями не відзначався. Українець міцно закріпився у стартовому складі команди.

Наразі одноосібним лідером АПЛ залишається Ліверпуль, в активі команди 18 очок на другому місці розташувався Манчестер Сіті (14), а трійку лідерів замикає Арсенал, який через гіршу різницю голів розташувався на третій сходинці.