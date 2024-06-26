Колишній півзахисник молодіжної збірної України став гравцем польського клубу
Колишній півзахисник молодіжної збірної України Юрій Ткачук підписав контракт із познанською Вартою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із "зеленими" підписано до кінця сезону 2024/2025 з можливістю продовження ще на рік.
"Ми покладаємо великі надії на прихід Юрія, тому що він сформований і досвідчений гравець, має певний бренд на полі прем'єр-ліги. Крім того, він вписується в концепцію гри тренера Варти Пйотра Яцека, яку він хоче впровадити в новому сезоні. Особисто я радий, що Юрій обрав Варту, хоча його намагалися отримати ще кілька сильних клубів", — сказав директор клубу Давид Фронковяк.
Футболіст провів 7 сезонів у харківському Металісті, був у резерві Атлетіко Мадрид та в складі іспанського Мелілья. У 2015 році він грав за молодіжну збірну України на чемпіонаті світу U-20, де Україна дійшла до 1/8 фіналу.