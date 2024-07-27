Юрченко: Хочу, щоб ми працювали зі Скрипником далі

Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко вважає, що Віктору Скрипнику не варто залишати посаду головного тренера через поразку від Лівого берега в півфіналі "Турніру чотирьох".

Про це він розповів у коментарі "ТаТоТаке".

"Команда в роздягальні сказала, що це поспішне, емоційне рішення. Ми сподіваємося, що керівництво підійде до цього питання зважено і ухвалить правильне рішення. Я хочу, щоб ми працювали далі, бо зараз у нас була гарна атмосфера.

Я не можу сказати, що щось можна було змінити. Могли забивати 1, 2, 3 і закінчувати цю гру. Але не забили — це футбол, таке буває. Прикро, що з нами це сталося вже вдруге за два місяці.

Ми програли, але всі хотіли, всі горіли бажанням грати. Мені важко, соромно щось зараз говорити, бо ми програли — це треба визнати і якось рухатись далі", — сказав Юрченко.