Юнацька збірна України оголосила склад на стартовий поєдинок Євро-2024

Тренерський штаб збірної України U-19 визначив склад на матч 1 туру юнацького чемпіонату Європи проти Північної Ірландії, яка є командою-господаркою турніру.

Україна: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв, Ващенко, Маткевич, Цуканов, Гаджиєв, Синчук, Богданов

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у Ларні. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що на юнацькому Євро лише дві групи. По дві найкращі команди з квартетів A і B розіграють трофей у "Фіналі чотирьох". Також передбачений матч за 5-те місце, адже Євро є відбірковим турніром на ЧС-2025 U-20, на якому Європу представлять саме 5 команд, тож необхідно визначити п’ятірку найсильніших.