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Чому ви маєте стільки негативу: Ярмоленко на підвищених тонах поспілкувався з журналістом

Ігор Чернявський — 7 вересня, 22:23
Чому ви маєте стільки негативу: Ярмоленко на підвищених тонах поспілкувався з журналістом

Вінгер Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко вважає, що його партнери добре готові до вересневих матчів у Лізі націй.

Про це він сказав під час флешінтерв’ю перед початком поєдинку проти Чехії.

"Чому ви маєте стільки негативу? Ви кажете, що легіонери не в формі. Як так? Чому ви вирішили, що легіонери не в формі, що гравці Динамо втомлені? Пройшло багато часу з останнього матчу, ми відновилися. Вважаю, що готові до матчу", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Динамо за останній місяць Динамо провело 7 матчів, з яких 4 в Лізі чемпіонів та 3 в чемпіонаті України.

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