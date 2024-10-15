Як в Донецьку підірвали президента Шахтаря і що в цей час робив Гоблін-Аксьонов

15 жовтня 1995 року в Донецьку на стадіоні Шахтар було підірвано Ахатя Брагіна.

Вбивство президента ФК Шахтар Донецьк Ахатя Брагіна стало найрезонанснішою подією в українському навколофутбольному житті того часу. Вже під керівництвом Брагіна Шахтар виграв срібні медалі чемпіонату України сезону-1993/94 та Кубок України в сезоні 1994/95.

Під час вибуху, який пролунав на початку матчу чемпіонату України Шахтар – Таврія Сімферополь 15 жовтня 1995 року на стадіоні "Шахтар" загинув Ахать Брагін та п'ять осіб, які його супроводжували.

Чемпіон поспілкувався з учасниками того трагічного матчу.

Перед службовим ходом лежали трупи

Гру обслуговував Анатолій Жосан з Херсона, для якого це був другий матч як головного арбітра української Вищої ліги.

Якщо не помиляюсь, вже на 4-й хвилині гри стався вибух, – пригадує перипетії поєдинку Жосан. – Роздягальні на стадіоні знаходились з протилежної сторони центральної трибуни. Там був навіс від дощу. Після вибуху я відразу повернув голову. Мені здалося, що після потужної вибухової хвилі цей навіс трохи піднявся і так же швидко опустився. Люди з центральної трибуни відразу почали збігати вниз. Зізнаюсь відверто, десь секунд на 5 я заціпенів.

У момент вибуху йшла атака Таврії, кримчани били по воротах Шахтаря. Я зупинив гру і повів команди до роздягалень.

Незабаром прийшли незнайомі мені кремезні хлопці, які почали наполягати на продовженні гри. Мовляв, вибух відбувся поза межами стадіону, тому поєдинок потрібно продовжувати. Інспектором матчу був легендарний екстренер Металіста Євген Лемешко. Я подивився на нього. Євген Пилипович вагався. Я запропонував з’ясувати, що там трапилось.

Через весь стадіон побіг на трибуну. Побачив жахливу картину. Перед службовим входом лежали трупи. Поруч стояла машина, біля якої сиділи люди з автоматами.

Я повернувся до роздягальні. Разом з Лемешко сказали, що гра продовжена не буде. Представник тренерського штабу Шахтаря Михайло Соколовський продовжував наполягати на продовженні матчу. Міша закінчував грати у нас в херсонському Кристалі. Ми з ним разом грали, тож були добре знайомі. Під час розмови до нас зайшли представники Таврії. Перепитали Михайла: "Твого президента підірвали, а ти хочеш продовжувати гру?" Міша замовк. Після цього ми зателефонували в Київ і розповіли ситуацію. Через місяц відбулося перегравання, команди зіграли 0:0.

Гоблін-Аксьонов – бандит в угрупованні Грека

"У Брагіна було прізвисько Алік Грек, а у нас у Криму був свій Грек, угрупування якого називали банда Грека – розповідає Чемпіону ексголкіпер збірної України та сімферопольської Таврії Максим Левицький, який брав участь у матчі Шахтар – Таврія 15 жовтня.

– Буквально через місяць-два банду Грека теж розстріляли. Вже у нас, біля сімферопольського ринку. Троє представників цього кримінального угрупування полетіли з нами на матч. За давністю років можу помилятися, але, здається, разом з нами в Донецьк полетів і Гоблін – колабораціоніст та самопроголошений прем’єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній Республіці Крим Сергій Аксьонов. В 1995 році він був звичайним бандитом. В літаку чув їх розмову. Вони летіли на зустріч з Брагіним".

Ахать Брагін

Левицький запам’ятав і момент вибуху і події після нього, хоча його спогади незначно відрізняються від розповіді арбітра матчу Анатолія Жосана.

"Коли пролунав вибух, м’яч був в середині поля під контролем Шахтаря, пригадує Максим. – Навіс над трибуною дійсно захитався, тож частина вболівальників полізла через огорожу, а декілька навіть вибігли на поле.

Фани почали кричати з трибун "Закінчуємо гру". Арбітр матчу Анатолій Жосан ще трохи подумав і перервав поєдинок. В роздягальні до команди приєднався клубний оператор Володя Абраменко. Він фільмував матч ближче до епіцентру вибуху, від вибухової хвилі вилетіла фрамуга, яка пошкодила йому ногу.

Незабаром в роздягальню зайшли люди в міліцейській формі. Пам’ятаю, що при високих погонах. Делегацію очолював полковник або навіть генерал. Кажуть, все нормально, вибух стався за межами стадіону, варто продовжувати гру.

Володі Абраменко у цей час надавали медичну допомогу. Він продемонстрував пошкодження й емоційно вигукнув:"Яке продовження гри? Там гора трупів!".

Найбільше Максима здивувала реакція кримських "авторитетів", які після вибуху дивом залишилися живі.

"Ми поїхали в аеропорт, очікували на дозвіл вилітати, – продовжує передавати своєю розповіддю "сморід епохи" Левицький. – Приїхала наша кримська "бригада". Ми почули їх розповіді.

Особисто мене телепало. А вони були дуже спокійні. Розповідали, що їхали в наступній за Брагіним машині. І зовсім трохи затримались. Президент Шахтаря забіг в приміщення, де були сходи у ВІП-ложу. Відразу роздався вибух. Він був настільки сильний, що броньований мерседес президента Шахтаря розвернуло майже на 180 градусів. І на скло авто нашого кримського злочинного угрупування прилетів шматок м'яса.

Коли я почув ці деталі, мені стало зле. А вони палили цигарки і не виглядали засмученими або збентеженими. Скоріше за все, для них такі події були нормою, а не виключенням".