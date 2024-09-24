Як далеко зайде Динамо у Лізі Європи: прогноз Чемпіона на виступ киян в єврокубках

У середу, 25 вересня, Динамо почне свій шлях у новому сезоні Ліги Європи матчем проти Лаціо. На нашому сайті доступний анонс на гру киян проти італійців.

Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на виступ Динамо в головному клубному єврокубковому турнірі. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

ПРОГНОЗ ЧЕМПІОНА

Войченко Богдан

Я вважаю, що Динамо зможе набрати не більше дев'яти очок у Лізі Європи. Кияни зможуть обіграти або ж зачепитися за очки лише з трьома командами, які є аутсайдерами у групі "біло-синіх". Тому на вихід у плейоф навіть не розраховую.

Денис Шаховець

Вірю, що Динамо зможе зачепитися за стикові матчі. Підопічні Олександра Шовковського мають досить хороші шанси на потрапляння у топ-24, адже з більшістю суперників можна й треба грати на рівних. На мою думку, "біло-сині" наберуть близько 10-12 очок, яких цілком має вистачити для продовження боротьби за 1/8 фіналу. А далі багато що залежатиме від жеребу.

Олександр Булава

З новим форматом Ліги Європи буде цікаво спостерігати за турніром. Динамо отримало суперників, з якими потрібно грати на рівних. Очікую, від "біло-синіх" щонайменше 3-4 перемоги та вірю, що кияни здивують всіх, як грою, так і результатом.

Прогноз – вихід Динамо у плейоф ЛЄ.

Станіслав Лисак

Динамо не вдалося зачепитися за Лігу чемпіонів, але є відчуття, що в Лізі Європи підопічні Олександра Шовковського можуть зачепитися за хороший результат. Лаціо та Рома, з якими киянам доведеться грати, а також Фенербахче Моурінью, Атлетик Більбао, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем з Ліоном виглядають, як претенденти на першу вісімку та прямий вихід у плейоф, тому зроблю обережний прогноз на фініш у першій 16-ці та вихід у 1/8 ЛЄ через стикові матчі.

Соломія Романчук

На мою думку, Динамо не вдасться закріпитися у топ-24. Команда не готова демонструвати найвищий рівень у єврокубках, ми це побачили і в попередніх сезонах. Прогнозую, що буде 4 поразки, 1 перемога та 3 нічиї.

Володимир Кук

Незважаючи на доволі складний жереб, Динамо може зачепитись за очки проти будь-якої команди, оскільки має багаторічний досвід у матчах такого рівня.

Проте фінальний результат залежить від багатьох факторів, а особливо від тренерського штабу, який готує команду тактично та морально до таких поєдинків.

Треба зрозуміти, Ліга Європи - не УПЛ, у турнірі такого рівня грають потужні команди, які будуть битись до фінального свистка. Також це хороший шанс для молодих гравців, які можуть показати на що вони спроможні, тим самим продати себе у Європу.

Прогноз на груповий етап буде обережним, але впевненим: київський клуб займе топ-15 місце, та пройде у 1/8 фіналу ЛЄ сезону-2024/25.

Максим Салівон

Попри минулі невдачі, цього сезону команда демонструє значно кращу форму, а матчі кваліфікації Ліги чемпіонів показали, що потенціал Динамо великий, і команда може додати в якості гри.

Суперниками киян у Лізі Європи цього разу будуть сильні команди: Реал Сосьєдад, Рома, Галатасарай та інші. Ці матчі дадуть можливість оцінити, як "Динамо" виглядає на тлі потужних європейських суперників. Результати цих зустрічей також допоможуть краще зрозуміти, на якому рівні нині перебуває український клубний футбол, особливо на тлі загальної кризи українських команд у єврокубках.

Кожна перемога буде важливою не лише для престижу клубу, але й для підвищення позиції України в таблиці коефіцієнтів УЄФА, що впливає на кількість місць у єврокубках для українських клубів у майбутньому.

Максим Розенко

Динамо набере 10 очків, займе місце з 17-го по 24-е і потрапить в додатковий етап.

Руслан Травкін

Рома, Лаціо, Реал Сосьєдад, Хоффенхайм та Галатасарай - це команди значно сильніші за Динамо. Добре, що жереб випав так, що з цими командами майже всі матчі (окрім гри з Лаціо) на виїзді.

Звичайно Гамбург - не Київ, але номінально "домашня публіка" має допомогти "біло-синім" у матчах проти Ференцвароша, Вікторії та РФШ. Вірю, що Динамо може набрати приблизно 10 очок. Будемо дивитися, чи вистачить цього.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом першого матчу українського колективу в єврокубках Динамо - Лаціо є італійці. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо — 3,75;

Нічия — 3,55;

Перемога Лаціо — 2,06.

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