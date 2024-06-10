Бюджетна подорож на Євро-2024, або економимо для донатів

За декілька днів на полях Німеччини стартує чемпіонат Європи з футболу. Ця першість стане 17-ю за ліком, а господарі оновлять свій рекорд за участю в цих турнірах. Для команди Юліана Нагельсманна це буде 14-й виступ на континентальній першості. Візьме участь в турнірі і збірна України, для якої це буде четвертий поспіль виступ на Євро.

Як для гравців збірної, так і для вболівальників, потрапити на Євро — одна з вершин футбольних досягнень, звісно, для кожного своя. На жаль, в нашій країні триває війна, і велика кількість фанатів збірної України змушена боронити державу на фронті, а не підтримувати команду Сергія Реброва на стадіонах Німеччини. Не перестаємо дякувати і підтримувати — донатом і словом — наших захисників!

Очевидно, що збірна України не залишиться без підтримки в Німеччині, як за рахунок діаспори, яка проживає вже там довгий час, так і за рахунок вимушених біженців, і тих людей, які все ж таки мають змогу легально виїхати за кордон. Автор матеріалу саме з останньої категорії, тому на прохання редакції ділиться бюджетними варіантами підтримки національної команди на Євро-2024.

Виїзд

Це найболючіше питання зараз для багатьох. Не будемо цим спекулювати, а просто скажемо наперед усім гнівним коментаторам — у автора виїзд за кордон легальний за Статтею 23 Закону України. Усі кола "пекла" (в лапках, бо справжнє пекло зараз на фронті) з ТЦК, ВЛК тощо пройдені, як у 2022-му, так і в 2024-му.

Планування

Звісно, під час війни планування — справа невдячна, але, хто вміє "дивитись в завтрашній день", починає свій нехитрий план із квитків на футбол. Перший продаж квитків на Євро-2024 відбувся в грудні 2023-го року, але на той час ще не було відомо, чи зіграє там збірна України, тому не всі, як і автор, ризикнули "заморожувати" свої кошти на сайті УЄФА. Потім відбувся додатковий продаж в лютому і березні, тому, хто хотів, міг придбати "тікети" на офіційному порталі. Зараз також достатньо пропозицій на спеціалізованих порталах, у людей в Facebook та інших сайтах, але ми категорично не рекомендуємо купувати квитки таким чином. Це варто робити тільки у перевірених людей. У іншому випадку можна залишитися і без квитків, і без грошей.

Якщо у вас є бінго з перших двох пунктів, то вже більше половини справи зроблено. Далі – легше: логістика та житло.

Але ми розглянемо варіанти, згідно з якими планування почалося за місяць до старту. Мета? Довести, що відвідати чемпіонат Європи не за захмарні кошти — реально. А оскільки попереду ще Олімпіада, можливо, деякі рекомендації будуть в нагоді й на вже найближче майбутнє.

Логістика

Усім відомо, що під час великих заходів, чи то це спортивна подія, чи то музичний концерт, житло і транспорт до місць проведення івентів значно дорожчають в ціні. Тож, якщо мислити прямолінійно, знайти бюджетний варіант дійсно неможливо. Проте варто лише проявити трохи кмітливості — і ми вже на Євро-2024.

Через напад Росії транспортні коридори українців до Європи майже зникли. По суті, залишається два з половиною варіанти — це Польща, Угорщина та Румунія з Молдовою. Останні дві відкидаємо одразу, бо з Кишиніва можна вилетіти хіба що в Хургаду, а по самій Румунії незручна логістика до аеропортів. Через близькість до Німеччини та зручність вибір падає на Польщу, у випадку автора – на Краків.

Дорога до Кракова при правильному плануванні займає від 10 до 20 годин. Але ж ми тут про бюджетні варіанти? Дешево і сердито виглядає так: Київ — Львів ранковим Інтерсіті – 450 гривень (альтернатива - нічний плацкарт за 250 гривень). Наступний крок – дістатися до пішого кордону Шегині – Медика: маршрутка до кордону 130 гривень, або "спільне таксі" - 400, в дорозі десь півтори години.

Піший перехід — це найбільша заковика в цьому маршруті. Можна проскочити за 20 хвилин, а можна втратити три-чотири години. "Подякуємо" малому прикордонному руху з пляшкою горілки і двома пачками цигарок. Деякий час в черзі і — Польща. З Медики 15 хвилин, і ми на вокзалі Перемишля, звідки ходять потяги по всій країні, а також до Німеччини, Чехії, Словаччини. І не забуваємо про автобуси по всій Європі. Кожні 30 хвилин є транспорт до Кракова по ціні від 500 гривень, в дорозі 3-4 години. І от, виїхавши зранку з Києва, вечеряти ми можемо уже в Кракові, витративши на транспорт близько тисячі гривень, або усього 25 євро.

Попередні два абзаци можна прибрати, й замінити потягом Інтерсіті одразу на Перемишль, але черга також є, і ціна вже на другий клас близько 1500, а додати ще потяг до Кракова, і вже виходять загальні витрати вдвічі більше, а по часу не менше.

Краків ми зробимо нашою базою, як збірна — Вісбаден. Головна причина — ціна і доступність транспорту по Європі. Адже ціни на номер стартують від 20 євро за добу, що не порівняти з німецькими, де вартість у десятки разів більше на період Євро. А ще дешевше буде у випадку, якщо в Кракові є друзі, у котрих можна зупинитися на кілька днів.

Перший матч. Україна – Румунія. 17 червня, Мюнхен

В аеропорт Мюнхена нічого бюджетного в ці дні не летить, але як видно з попереднього абзацу, прямі маршрути — то не для нас. Що ж, найбільш бюджетний варіант для відвідування матчу в Мюнхені на скромну думку автора виглядає наступним чином: Краків — Прага — Мюнхен, і за 40 євро і 11 годин з зупинкою на келих пива в Празі ми прибуваємо в столицю Баварії. Нічний переїзд дозволяє зекономити на житлі й пообідати традиційною качиною ніжкою на пивоварні Augustiner.Квиток на матч був придбаний за 30 євро завчасно у лютому, і — ми на фантастичній "Альянц-Арені", яка у матчах збірних носитиме більш приземлену назву "Арена Мюнхен". Дорога "на базу" виглядає дещо цікавіше. Нічний переїзд у Відень і ранковий виліт лоукостом до Кракова — за автобус+літак заплачено 40 євро.

Другий матч. Україна – Словаччина, 21 червня, Дюссельдорф

В цьому випадку ідеальний маршрут виглядає значно простіше, аніж попередній. З Кракова та Катовіце є лоукост-рейси до Дортмунду, а звідти всього одна година до Дюссельдорфу на німецькій електричці. До речі, проїзд регіональними потягами при наявності квитка на футбол — безкоштовний, подробиці на сайті УЄФА. Тут також без ночівлі, адже зворотній рейс в Польщу вже о 8-й ранку. Витрати: авіа в дві сторони — 20 євро. Електричка — безкоштовно (або 5 євро).

Квиток на футбол — 30 євро.

Третій матч. Україна – Бельгія, 26 червня, Штутгарт

Найбільш не зручна локація, якщо ти в Польщі… Але можна скористатися одним з попередніх маршрутів, адже від Мюнхену всього 1,5 години автобусом до міста "Мерседесів", а з Дюссельдорфу чи Дортмунду — 4-6.

Бюджет

Дорога до Кракова – 1100 гривень + 1100 дорога назад

Краків — Мюнхен — Краків — 80 євро

Катовіце — Дортмунд — Катовіце — 20 євро літак + 20 євро трансфер

Житло в Кракові — безкоштовно

Два квитки на футбол — 60 євро

Страховка — 20 євро

Загалом, без урахування німецького пива (а заради цього і донатів доводиться економити на комфорті) та їжі – бюджет поїздки на два матчі збірної України на Євро-2024 – ледь сягає 250 євро. Здається, ця сума не виглядає захмарною, як для такої події.

Корисні поради:

Не купуйте квитки на футбол в Інтернеті у незнайомих персонажів. Тільки на перевірених платформах чи у знайомих. Не переплачуйте за квитки. Як показує досвід, завжди можна знайти квиток за номінальною вартістю, навіть перед стадіоном, не годуйте перекупщиків;

Планування подорожі краще починати від моменту початку офіційного продажу квитків, у нашому випадку це грудень, але як видно вище — це можливо зробити бюджетно і за місяць до старту турніру;

Житло краще бронювати одразу і з безкоштовною відміною;

Якщо подорожуєте лоукостами, то найкращі ціни на авіаквитки за 6-8 тижнів до бажаної дати вильоту. Але перед цим почитайте, що таке "лоукост-авіакомпанії", бо відсутність багажу чи безкоштовного харчування на борту може стати великою проблемою;

Не забуваємо про правила поведінки! В першу черги ми — українці, а далі вже футбольні вболівальники;

Дивіться на світ ширше — не завжди шлях від точки А в точку Б має бути прямим, можна зробити декілька маневрів без втрати часу і комфорту, що дозволить зекономити трохи грошей.

Що в підсумку?

Звісно, такий формат подорожей і комфорту може сподобатися не всім, але якщо для тебе, як вболівальника, це мрія — то тиждень можна потерпіти. Або додати трохи грошей і зробити подорож більш комфортною.

Звісно з’явиться питання: що за поїздка, коли не дивишся міста? По-перше, акцент на бюджеті, по-друге, в усіх містах автору довелося бувати неодноразово, як на матчах українських команд, так і з туристичною метою, тому окрім стандартних "процедур": відвідин улюбленої пивоварні чи поїдання порції currywurst, нічого екстраординарного не планується. А в цих містах є чим зайнятися, але то вже в гугл та путівники.

Просто насолоджуйтесь можливістю доторкнутися до такого великого івенту, як чемпіонат Європи з футболу!

Влад ДУДКА, для Чемпіона, фото автора