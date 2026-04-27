WhiteBIT і ФК "Барселона" уклали 5-річну угоду для розвитку глобальних інновацій у спорті

Партнерство між лідерами, яке має переосмислити взаємодію криптоіндустрії та спорту у світовому масштабі.

WhiteBIT, найбільша європейська криптовалютна біржа за трафіком, та ФК "Барселона" уклали знакову п'ятирічну угоду до 2030 року. Це партнерство об'єднало двох глобальних лідерів, які спільно визначатимуть вектор розвитку вболівальницького досвіду, цифрових фінансів та сучасної спортивної індустрії. Даний альянс є свідченням глобального потенціалу інновацій з українським корінням, які сьогодні здатні встановлювати нові стандарти інтеграції технологій у світову спортивну екосистему.

Спільна робота брендів стане стратегічним альянсом на межі криптоіндустрії та спорту. Його мета — поєднати експертизу WhiteBIT із досвідом однієї з найвпливовіших футбольних інституцій світу для встановлення нових стандартів інтеграції технологій у глобальні фан-екосистеми.

Як офіційний криптовалютний партнер клубу WhiteBIT розширить свою роль у взаємодії з чоловічою та жіночою командами ФК "Барселона", а також баскетбольною командою, і співпрацюватиме з Barça Innovation Hub. Разом партнери переходять від простої присутності до практичної реалізації — розроблятимуть прикладні крипторішення, здатні масштабуватися на всю спортивну індустрію.

В основі співпраці — спільна амбіція: зробити криптовалюти зручним і повсякденним інструментом для мільйонів уболівальників у всьому світі. Партнерство передбачає запуск нових ініціатив у сфері взаємодії з фанами, цифрової освіти та інтерактивного досвіду — щоб скоротити дистанцію між технологіями та глобальною аудиторією.

Коментуючи угоду, CEO ФК "Барселона" Манель дель Ріо зазначив:

"Продовження співпраці з WhiteBIT ще на п'ять років підтверджує прагнення ФК "Барселона" розвивати стратегічні альянси зі світовими лідерами ринку. Це оновлення партнерства підкреслює силу та привабливість нашого бренду, а також здатність клубу взаємодіяти з інноваційними секторами. У даному випадку — з криптовалютною індустрією, що динамічно розвивається та має значний стратегічний потенціал на найближчі роки".

Володимир Носов, президент і засновник W Group, до складу якої входить WhiteBIT, додав:

"Наша місія — сприяти масовому впровадженню криптовалют, роблячи технології доступними для кожного. Я пишаюся тим, що візія, яка народилася в Україні, сьогодні масштабується до рівня стратегічного партнерства з ФК "Барселона". Разом із клубом ми виводимо криптоіндустрію за межі її звичного середовища — у повсякденне життя, створюючи досвід, яким можуть реально користуватися мільйони людей. Саме так технології стають по-справжньому масовими".

Нова ідентичність для щоденних криптоплатежів

WhiteBIT та ФК "Барселона" презентують ексклюзивний дизайн у стилі клубу для криптокартки WhiteBIT Nova (доступна для резидентів ЄС). Це дозволить уболівальникам персоналізувати свою картку за допомогою фірмової айдентики "Барси" та використовувати її для щоденних розрахунків криптовалютою

Новий дизайн поєднає функціональність картки WhiteBIT Nova з ексклюзивним стилем ФК "Барселона". Окрім оновленого вигляду, картка також надаватиме додаткові переваги для фанів, зокрема спеціальні функції та майбутні бонуси в межах партнерства.

За останні три роки співпраця WhiteBIT і ФК "Барселона" стала одним із показових прикладів інтеграції Web3 у реальне життя. Нова угода базується на цьому фундаменті, масштабуючи спільні ініціативи — від освітніх проєктів до цифрових активацій — у довгострокові інтегровані рішення в межах екосистеми клубу