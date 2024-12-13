Ворскла вдома поступилась Лівому берегу: відеоогляд матчу УПЛ

У межах 17 туру чемпіонату України полтавська Ворскла зазнала домашньої поразки від Лівого берега.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 13 грудня

Ворскла – Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Сідней, 62

Ворскла: Домолега, Крупський, Бацула, Гучек, Пердута, Павлюк, Скляр, Ндукве, Челядін (Нестеренко, 46), Кане, Ковталюк (Ієде, 68)

Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів, Самар, Шаповал, Дедух, Косовський, Войцеховський, Когут (Галас, 83), Сідней, Сухоручко

Попередження: Астахов, Челядін, Скляр.

За підсумками матчу Лівий берег піднявся на 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, заробивши 16 очок.

Стільки ж залікових балів має і Ворскла, але випереджає киян за додатковими показниками – 11 місце.