Ворскла вдома поступилась Лівому берегу: відеоогляд матчу УПЛ
ФК Ворскла
У межах 17 туру чемпіонату України полтавська Ворскла зазнала домашньої поразки від Лівого берега.
Огляд поєдинку
Чемпіонат України – УПЛ
17 тур, 13 грудня
Ворскла – Лівий берег 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Сідней, 62
Ворскла: Домолега, Крупський, Бацула, Гучек, Пердута, Павлюк, Скляр, Ндукве, Челядін (Нестеренко, 46), Кане, Ковталюк (Ієде, 68)
Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів, Самар, Шаповал, Дедух, Косовський, Войцеховський, Когут (Галас, 83), Сідней, Сухоручко
Попередження: Астахов, Челядін, Скляр.
За підсумками матчу Лівий берег піднявся на 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, заробивши 16 очок.
Стільки ж залікових балів має і Ворскла, але випереджає киян за додатковими показниками – 11 місце.