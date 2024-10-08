Воротар СК Полтава: Коли прибув у збірну Вірменії, Мхітарян першим привітав мене

Воротар СК Полтава Валерій Восконян поділився спогадами про перший виклик у збірну Вірменії.

Його слова наводить "Український футбол".

" Насправді це дуже проста й відкрита людина. Як тільки я приїхав уперше у розташування збірної, Генріх на той час уже грав у Манчестер Юнайтед. Саме він перший, хто підійшов до мене і привітав із викликом до збірної, побажав удачі"

Також Восконян поділився думками про гру національної команди Вірменії під керівництвом Олександра Петракова.

" Коли прийшов Петраков, команда стала грати у більш цікавий футбол. Нині не пропускаю матчів збірної, стежу, спілкуюся з тими гравцями, з якими перетинався у збірній"

Восконян був визнаний найкращим гравцем Першої ліги у вересні. У 5 матчах він пропустив лише один гол, чим допоміг своїй команді затвердитися в ролі лідера Групи Б.