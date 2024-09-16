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Володарка "Золотого м'яча" серед жінок підписала новий довготривалий контракт із Барселоною

Руслан Травкін — 16 вересня, 20:31
Володарка Золотого м'яча серед жінок підписала новий довготривалий контракт із Барселоною
Айтана Бонматі
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Барселона оголосила про підписання нового контракту з лідеркою команди Айтаною Бонматі.

Про це вказано на сайті "блаугранас".

Сторони погодили угоду до літа 2028 року. Айтана – діюча володарка "Золотого м'яча" серед жінок.

26-річна Бонматі приєдналася до академії Барселони ще у 2012 році. За першу команду вона дебютувала у 2016 році.

У чемпіонаті Іспанії футболістка забила 60 голів за 180 матчів. У складі Барселони вона 5 разів ставала чемпіонкою Ла Ліга Феменіна та тричі вигравала Лігу чемпіонів.

За збірну Іспанії Айтана провела 65 поєдинків, у яких забила 26 голів. Минулого року Бонматі була лідеркою команди на тріумфальному чемпіонаті світу.

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