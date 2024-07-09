Власники Ліверпуля можуть придбати французький клуб, за який виступає український гравець

Американський холдинг Fenway Sports Group має намір придбати контрольний пакет акцій французького клубу Бордо.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Жирондинський клуб підтвердив, що наразі ведуться переговори між FSG та власниками Бордо.

Зазначимо, що жирондниці подали апеляцію на пониження в класі через фінансові проблеми, адже в наступному сезоні команда мала виступати в 3-му за силою чемпіонаті Францїі.

FSG заявив, що будь-яка команда, яка буде придбана збереже свою ідентичність та оригінальність.

За Бордо виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, який в попередньому сезоні провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.