Осер та Анже повернулися в Лігу 1 після року відсутності

Відбувся 38-й тур Ліги 2, за підсумками якого були визначені перші дві команди, що вийшли до елітного дивізіону чемпіонату Франції.

Трофей упевнено здобув Осер, який набрав 74 очки за підсумками сезону. Другою командою, що вийшла до Ліги 1 став Анже, який на три очки випередив Сент-Етьєн.

Один з найбільш титулованих клубів Франції посів третє місце в Лізі 2 та вийшов одразу до півфіналу плей-оф перехідних матчів. Родез та Париж зіграють у чвертьфіналі турніру.

Наразі відома лише одна команда, що вилетить у Лігу 2 — це Клермон.

Нагадаємо, що французька Ліга 1 уклала контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.