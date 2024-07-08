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Вітенчук — про перехід в Оболонь: Мені тут все подобається

Андрій Яросименко — 8 липня, 08:49
Вітенчук — про перехід в Оболонь: Мені тут все подобається

Колишній півзахисник Миная Вадим Вітенчук задоволений переходом у київську Оболонь.

Про це він розповів на Youtube-каналі клубу.

"Я зрадів коли почув про можливість перейти в Оболонь, потім вирішив подумати декілька годин, порадився з жінкою, ми ухвалили рішення. Нам все сподобалося і ми погодилися переїхати сюди та бути в цьому клубі. Все подобається, все добре.
Навантаження як завжди на зборах дуже серйозні, але без цього ніяк. Треба це робити все на зборах, щоб потім в чемпіонаті було легше. Команда дуже бойова, з серйозним характером", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше "пивовари" підписали нападника львівського Руху Дениса Теслюка.

Минай Оболонь Вадим Вітенчук

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