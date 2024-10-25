Екстренер Колоса виправдав рішення Шовковського на матч з Ромою

Колишній головний тренер Колоса Ярослав Вишняк вважає, що наставник київського Динамо Олександр Шовковський прийняв правильне рішення щодо стартового складу на матч з Ромою (0:1) у Лізі Європи.

Цитує тренера "Український футбол".

Шовковський зробив одразу сім змін у стартовому складі, порівняно з матчем 2 туру проти Гоффенгайма.

"Рома і Динамо виходили на очний поєдинок, оглядаючись на свої наступні матчі у чемпіонаті 27 жовтня. У римлян це непроста виїзна гра з Фіорентиною в Серії А, ну а в Динамо – Класичне. Думаю, тренери тримали це в голові. Однак, гадаю, що рішення змінити схему та провести ротацію було ухвалено не лише через наступні матчі команд.

Рома – це вертикальний колектив, який грає довгими передачами. Трійка опорних півзахисників підбирають ці м’ячі та розганяють атаки. Тому рішення Шовковського, віддзеркалити цю схему та самим зіграти в три центральні захисники, було правильним. Це дозволило нівелювати якості Довбика. Попов за великим рахунком перегравав Артема, у силовій боротьбі не поступався.

Загалом Рома не була готова до того, аби зламувати таку оборону Динамо. Інша річ, що у киян не виходило переходити з оборони в атаку. Було мало контргри. Якби динамівці мали у власному складі свого Довбика, то ця схема могла б принести більші плоди", – заявив Вишняк.