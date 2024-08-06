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Воротар вірменського Ноа забив переможний гол у матчі Ліги конференцій

Ігор Чернявський — 6 серпня, 22:10
Воротар вірменського Ноа забив переможний гол у матчі Ліги конференцій

Воротар вірменської команди "Ноа" Огнєн Чанчаревич відзначився переможним голом у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького АЕК.

За рахунку 1:1, на 67-й хвилині Чанчаревич віддав довжелезну передачу на чужу половину поля. Пас виявився надто сильним, але після відскоку в районі 14-ї зони м’яч перелетів голкіпера АЕК і залетів у його ворота.

Рахунок 2:1 тримався до останніх хвилин компенсованого часу, аж поки Гонсалу Грегоріу не подвоїв перевагу Ноа. Зазначимо, що перед матчем вірменський клуб вважався андердогом протистояння — букмекери оцінювали перемогу Ноа коефіцієнтом 7+.

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